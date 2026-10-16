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Продержалась всего неделю — новая пресс-секретарь Трампа, вероятно, покинет должность

Киев • УНН

 • 3884 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Кэти Захария может покинуть должность из-за негативного освещения в СМИ. Окончательное решение он примет позже.

Продержалась всего неделю — новая пресс-секретарь Трампа, вероятно, покинет должность

В пятницу президент США Дональд Трамп дал понять, что его новая пресс-секретарь Кэти Захария, оказавшаяся в затруднительном положении, возможно, оставит свою должность — всего через неделю после того, как он назначил ее на нее, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Общаясь с журналистами на лужайке перед Белым домом перед отъездом на митинг в штате Джорджия, Трамп рассказал, что разговаривал с Захарией. По его словам, она не заслуживает того, что он назвал «негативным освещением в СМИ».

Пересказывая содержание этого разговора, президент США добавил: «Я сказал ей: „Думаю, тебе будет лучше, если ты будешь счастливой“».

«Речь идет о том, что я хочу, чтобы у нее была хорошая жизнь. Я не хочу, чтобы она жила так, как жила последние три дня», — отметил Трамп.

Он добавил: «Я спросил: „Кэти, оно тебе нужно? Не думаю, что тебе это нужно“».

Президент сообщил, что примет окончательное решение позже — возможно, после завершения своих предвыборных поездок, добавив: «Когда вернусь, мы поговорим».

Он также отметил: «Я сказал Кэти, что, по моему мнению, с ней поступили очень несправедливо».

Трамп заметил, что Захария подверглась «жестоким нападкам со стороны СМИ».

"Неуклюже и ужасно" — в Белом доме раскритиковали первый брифинг новой пресс-секретаря Трампа13.10.26, 20:21 • 9338 просмотров

Добавим

Телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Захария покидает должность пресс-секретаря. Во вторник она провела свой первый брифинг в Белом доме.

В Белом доме не сразу ответили на просьбу о комментарии.

Захария рассказала, что в прошлую среду ей позвонили по поводу должности пресс-секретаря, а в прошлую пятницу предложили эту работу — заменить на ней Кэролайн Ливитт.

Впоследствии Трамп объявил о ее назначении. В своем заявлении он назвал ее адвокатом.

В течение последней недели возникли сомнения относительно того, действительно ли Захария — выпускница юридического факультета Университета Пеппердайна в Калифорнии — сдала экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью (что давало бы ей статус адвоката).

Антонина Туманова

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