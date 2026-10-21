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Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому домі

Київ • УНН

 • 6758 перегляди

Дональд Трамп щонайменше тричі перебивав, погрожував і ображав журналістів під час пресконференції. Він підвищував голос та наказував мовчати.

Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому домі

Президент США Дональд Трамп щонайменше тричі грубо відповів журналістам під час пресконференції в Білому домі. Американський лідер підвищував голос, перебивав репортерів та переходив на особисті образи, пише УНН.

Деталі

Перший інцидент стався, коли одна з журналісток намагалася поставити президенту запитання. Трамп різко вигукнув: "Зачекай, зачекай, зачекай!", після чого проігнорував її та надав слово іншому кореспонденту.

Ще одному представнику медіа президент США пригрозив просто під час спілкування з пресою. "Гей! Я не знаю, хто ти, чорт забирай, але тобі краще бути обережнішим", – заявив він.

Трамп перейшов на особисті образи

Під час іншого епізоду американський президент знову перебив журналіста, кілька разів наказавши йому замовкнути. Зокрема, Трамп вигукував: "Зачекай!" та "Тихо!".

Після цього президент США звернувся до репортера з особистими образами: "Що з тобою не так? Ти хвора людина?".

Таким чином, протягом однієї пресконференції Трамп щонайменше тричі вступив у гострі словесні перепалки з представниками медіа.

При цьому американський президент не обмежувався відмовою відповідати на запитання, а використовував різкі висловлювання та особисті зауваження на адресу журналістів.

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Степан Гафтко

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