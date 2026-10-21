Трамп как минимум трижды грубо нахамил журналистам во время пресс-конференции в Белом доме
Киев • УНН
Дональд Трамп как минимум трижды перебивал, угрожал и оскорблял журналистов во время пресс-конференции. Он повышал голос и приказывал молчать.
Президент США Дональд Трамп как минимум трижды грубо ответил журналистам во время пресс-конференции в Белом доме. Американский лидер повышал голос, перебивал репортёров и переходил на личные оскорбления, пишет УНН.
Детали
Первый инцидент произошёл, когда одна из журналисток пыталась задать президенту вопрос. Трамп резко выкрикнул: "Подожди, подожди, подожди!", после чего проигнорировал её и предоставил слово другому корреспонденту.
Ещё одному представителю СМИ президент США пригрозил прямо во время общения с прессой. "Эй! Я не знаю, кто ты, чёрт возьми, но тебе лучше быть осторожнее", – заявил он.
Трамп перешёл на личные оскорбления
Во время другого эпизода американский президент снова перебил журналиста, несколько раз приказав ему замолчать. В частности, Трамп выкрикивал: "Подожди!" и "Тихо!".
После этого президент США обратился к репортёру с личными оскорблениями: "Что с тобой не так? Ты больной человек?".
Таким образом, в течение одной пресс-конференции Трамп как минимум трижды вступил в острые словесные перепалки с представителями СМИ.
При этом американский президент не ограничивался отказом отвечать на вопросы, а использовал резкие высказывания и личные замечания в адрес журналистов.
Трамп наговорил новых абсурдных заявлений об Украине, пока Зеленский встречался с Виткоффом20.10.26, 23:12 • 14210 просмотров