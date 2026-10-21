Трамп хочет выселить журналистов из Белого дома ради бассейна - NYT

Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии

НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"

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