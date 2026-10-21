Трамп хочет выселить журналистов из Белого дома ради бассейна - NYT
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп планирует восстановить крытый бассейн в зале для брифингов Белого дома. Журналистов могут перевести в здание имени Эйзенхауэра.
Президент США Трамп хочет выселить журналистов из брифингового зала в Белом доме. Вместо этого он хочет восстановить на его месте крытый бассейн, сообщает The New York Times, передает УНН.
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Как отмечает издание, Трамп хочет восстановить бассейн, который 32-й президент Франклин Д. Рузвельт оборудовал в 1933 году. Тогда он предназначался для терапии ног, пораженных полиомиелитом.
Позже, во времена президентства Ричарда Никсона (руководил США в 1969–1974 гг. - Ред.), бассейн накрыли, чтобы освободить место для представителей СМИ.
Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока говорил о необходимости выселить журналистов. Сейчас все больше людей из его окружения поддерживают это предложение. Некоторые приближенные к Трампу считают, что СМИ можно перенести в административное здание имени Эйзенхауэра — оно находится напротив Белого дома
Дополнительно
В августе текущего года пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт ушла с должности. Она заявила, что будет работать с MAGA Inc., суперкомитетом политических действий, связанным с президентом Дональдом Трампом.
Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария проработала на должности еще меньше - всего неделю. Американские журналисты выяснили, что она не сдала адвокатский экзамен, хотя ранее говорила о юридической практике.
Напомним
Президент США Дональд Трамп как минимум трижды грубо ответил журналистам во время недавней пресс-конференции в Белом доме.