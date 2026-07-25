Стрелок из леса в Ужгороде во время спецоперации вел огонь в сторону правоохранителей - детали от полиции

Задержанный в Ужгороде мужчина во время спецоперации открыл огонь в сторону правоохранителей, сейчас он находится в изоляторе, его действия квалифицированы по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, по его словам, пистолет он "похитил", сообщили в Нацполиции в субботу, рассказав подробности, пишет УНН.

24 июля около 18:30 к полицейским, которые несли службу на улице Олега Куцина в Ужгороде, обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышны звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.

Полицейские отправились на место происшествия, и во время обследования территории снова раздались выстрелы. Для задержания вооруженного мужчины была развернута специальная полицейская операция. К выполнению задач привлекли дополнительные силы полиции, в частности бойцов спецподразделения КОРД.

Во время отработки территории оперативники уголовной полиции обнаружили фигуранта.

"Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и произвел выстрелы в сторону полицейских. Благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей он был задержан, никто не пострадал", — указали в полиции.

В Ужгороде задержали мужчину, который устроил стрельбу в Шахтинском лесу - полиция

"Во время проведения следственных действий у задержанного полицейские изъяли боевой пистолет и патроны к нему. По предварительным показаниям фигуранта, оружие он похитил накануне. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию и устанавливают происхождение изъятого пистолета", — сообщили в полиции.

По имеющимся учетам Национальной полиции Украины, как указано, "оружие не зарегистрировано и не числится среди похищенного".

"Задержанный – 47-летний житель Ужгородщины, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Также известно, что мужчина является лицом с инвалидностью, установленной в связи с психическим расстройством", - указали в полиции.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи Ужгородского районного управления полиции, при процессуальном руководстве окружной прокуратуры, квалифицируют его действия по статье 348 Уголовного кодекса Украины - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа