Стрелок из леса в Ужгороде во время спецоперации вел огонь в сторону правоохранителей - детали от полиции

$44.8151.06
ukenru
09:14 • 2434 просмотра
Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - ГенпрокурорPhoto
09:00 • 7806 просмотра
Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу
24 июля, 16:55 • 20049 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
24 июля, 14:41 • 56305 просмотра
В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции
24 июля, 13:49 • 49001 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
24 июля, 12:59 • 53285 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
24 июля, 12:06 • 52704 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 33128 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 51995 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
24 июля, 07:41 • 31643 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3м/с
48%
744мм
Популярные новости
США бесплатно получили уникальный опыт современной войны – Зеленский25 июля, 00:18 • 14623 просмотра
Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов" Чак Рассел25 июля, 00:37 • 12953 просмотра
Первый боевой дебют российской системы "Арена-М" против FPV-дронов завершился неудачей – Defence BlogVideo25 июля, 03:48 • 10446 просмотра
Войска рф ночью атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области04:49 • 13746 просмотра
Удары по Wildberries: "Мадьяр" показал видеоVideo06:28 • 12275 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 71064 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 69609 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 80350 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 134197 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 124514 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Румыния
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 67317 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 71147 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 106076 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 95220 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 105142 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
Техника
The Economist
Кх-59

Стрелок из леса в Ужгороде во время спецоперации вел огонь в сторону правоохранителей - детали от полиции

Киев • УНН

 • 314 просмотра

В Ужгороде задержали 47-летнего мужчину, который во время спецоперации открыл огонь в сторону правоохранителей. Его действия квалифицированы по статье о посягательстве на жизнь полицейского.

Стрелок из леса в Ужгороде во время спецоперации вел огонь в сторону правоохранителей - детали от полиции

Задержанный в Ужгороде мужчина во время спецоперации открыл огонь в сторону правоохранителей, сейчас он находится в изоляторе, его действия квалифицированы по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, по его словам, пистолет он "похитил", сообщили в Нацполиции в субботу, рассказав подробности, пишет УНН.

Подробности

24 июля около 18:30 к полицейским, которые несли службу на улице Олега Куцина в Ужгороде, обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышны звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.

Полицейские отправились на место происшествия, и во время обследования территории снова раздались выстрелы. Для задержания вооруженного мужчины была развернута специальная полицейская операция. К выполнению задач привлекли дополнительные силы полиции, в частности бойцов спецподразделения КОРД.

Во время отработки территории оперативники уголовной полиции обнаружили фигуранта.

"Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и произвел выстрелы в сторону полицейских. Благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей он был задержан, никто не пострадал", — указали в полиции.

В Ужгороде задержали мужчину, который устроил стрельбу в Шахтинском лесу - полиция24.07.26, 20:46 • 2546 просмотров

"Во время проведения следственных действий у задержанного полицейские изъяли боевой пистолет и патроны к нему. По предварительным показаниям фигуранта, оружие он похитил накануне. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию и устанавливают происхождение изъятого пистолета", — сообщили в полиции.

По имеющимся учетам Национальной полиции Украины, как указано, "оружие не зарегистрировано и не числится среди похищенного".

"Задержанный – 47-летний житель Ужгородщины, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Также известно, что мужчина является лицом с инвалидностью, установленной в связи с психическим расстройством", - указали в полиции.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи Ужгородского районного управления полиции, при процессуальном руководстве окружной прокуратуры, квалифицируют его действия по статье 348 Уголовного кодекса Украины - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

- сообщили в полиции.

По делу продолжается досудебное расследование.

В Ужгороде вооруженный мужчина устроил стрельбу в Шахтинском лесу, полиция проводит спецоперацию24.07.26, 20:18 • 2472 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Взрывы
Обыск
Национальная полиция Украины
Ужгород