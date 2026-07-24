В Ужгороде вооруженный мужчина устроил стрельбу в Шахтинском лесу, полиция проводит спецоперацию

В Ужгороде вечером 24 июля правоохранители начали масштабную спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, подозреваемого в стрельбе на территории Шахтинского леса. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

Сегодня около 18:30 на улице Олега Куцина к полицейским обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышны звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину. Правоохранители немедленно прибыли на указанное место. Во время обследования территории они снова услышали выстрелы