В Ужгороде вооруженный мужчина устроил стрельбу в Шахтинском лесу, полиция проводит спецоперацию
Киев • УНН
Вечером 24 июля в Ужгороде полиция начала спецоперацию из-за стрельбы в Шахтинском лесу. Пуля вызвала пожар в заброшенном здании, который перекинулся на лес, к поискам привлечен КОРД.
В Ужгороде вечером 24 июля правоохранители начали масштабную спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, подозреваемого в стрельбе на территории Шахтинского леса. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.
Сегодня около 18:30 на улице Олега Куцина к полицейским обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышны звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину. Правоохранители немедленно прибыли на указанное место. Во время обследования территории они снова услышали выстрелы
По предварительной информации, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, который распространился на лесной массив. На месте происшествия продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в том числе бойцы спецподразделения КОРД.
Правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника.
Напомним
В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в супермаркете в Оболонском районе.