Электрификацию евроколеи Чоп-Ужгород обещают завершить до июля 2026 года

В ближайших планах - строительство новой евроколеи между Львовом (Скнилов) и Мостиска-2. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум во время встречи на Закарпатье с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Мартой Кос презентовала и даже проехалась по новопостроенной евроколее на участке Ужгород-Чоп.

Строительство завершили менее чем за год. Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд грн. 50% из этих средств - из фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF). Остальные 50% - за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Следующим шагом - электрификация евроколеи Чоп-Ужгород длиной в 22 км, которую планируют завершить до июля 2026 года. В ближайших планах - строительство новой евроколеи между Львовом (Скнилов) и станцией Мостиска II. Для этого ЕС уже выделил 76 млн евро грантовых средств.

Проекты имеют стратегическое значение как для Украины, так и для ЕС. Они открывают новые логистические возможности, повышают безопасность перевозок, интегрируют нашу транспортную систему в европейскую. Мы работаем, чтобы Украина становилась еще ближе к Европе не только политически, но и физически