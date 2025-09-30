$41.320.16
Электрификацию евроколеи Чоп-Ужгород обещают завершить до июля 2026 года

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Электрификацию евроколеи Чоп-Ужгород длиной 22 км планируют завершить до июля 2026 года. ЕС выделил 76 млн евро на строительство новой евроколеи Львов (Скнилов) – Мостиска II.

Электрификацию евроколеи Чоп-Ужгород обещают завершить до июля 2026 года

В ближайших планах - строительство новой евроколеи между Львовом (Скнилов) и Мостиска-2. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум во время встречи на Закарпатье с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Мартой Кос презентовала и даже проехалась по новопостроенной евроколее на участке Ужгород-Чоп.

Строительство завершили менее чем за год. Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд грн. 50% из этих средств - из фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF). Остальные 50% - за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Следующим шагом - электрификация евроколеи Чоп-Ужгород длиной в 22 км, которую планируют завершить до июля 2026 года. В ближайших планах - строительство новой евроколеи между Львовом (Скнилов) и станцией Мостиска II. Для этого ЕС уже выделил 76 млн евро грантовых средств.

Проекты имеют стратегическое значение как для Украины, так и для ЕС. Они открывают новые логистические возможности, повышают безопасность перевозок, интегрируют нашу транспортную систему в европейскую. Мы работаем, чтобы Украина становилась еще ближе к Европе не только политически, но и физически

- отметила Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум.

Напомним

В сентябре уже состоялось открытие 22 км новой колеи европейского стандарта (1435 мм). Именно благодаря этому Ужгород стал первым областным центром Украины с прямым железнодорожным сообщением со странами ЕС. Пассажирские поезда курсируют в Братиславу, Будапешт и Вену.

Лилия Подоляк

