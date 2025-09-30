Електрифікацію євроколії Чоп-Ужгород обіцяють завершити до липня 2026 року

У найближчих планах - будівництво нової євроколії між Львовом (Скнилів) та Мостиська-2. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум під час зустрічі на Закарпатті з єврокомісаркою з питань розширення та політики добросусідства Мартою Кос презентувала та навіть проїхалась новозбудованою євроколію дільницею Ужгород-Чоп.

Будівництво завершили менш ніж за рік. Загальна вартість проєкту склала 1,3 млрд грн. 50% з цих коштів - з фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF). Решта 50% - за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

Наступним кроком - електрифікація євроколії Чоп-Ужгород довжиною у 22 км, яку планують завершити до липня 2026 року. У найближчих планах - будівництво нової євроколії між Львовом (Скнилів) та станцією Мостиська ІІ. Для цього ЄС вже виділив 76 млн євро грантових коштів.

Проєкти мають стратегічне значення і для України, і для ЄС. Вони відкривають нові логістичні можливості, підвищують безпеку перевезень, інтегрують нашу транспортну систему до європейської. Ми працюємо, щоб Україна ставала ще ближчою до Європи не лише політично, а й фізично