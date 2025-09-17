$41.180.06
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Тысячи словаков вышли на протесты против мер жесткой экономии и пророссийской политики премьера Фицо

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Тысячи людей протестовали по всей Словакии против экономической и пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо. Митинги состоялись в 16 городах, включая столицу Братиславу, из-за поездки Фицо в Китай и встречи с путиным, а также из-за мер жесткой экономии.

Тысячи словаков вышли на протесты против мер жесткой экономии и пророссийской политики премьера Фицо

Тысячи людей вышли на общенациональные массовые акции протеста по всей Словакии против экономической и пророссийской политики премьер-министра-популиста Роберта Фицо во вторник, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Митинги прошли в 16 крупных городах, включая столицу Братиславу.

Последняя волна протестов была вызвана поездкой Фицо в Китай, где он встретился с главой кремля владимиром путиным в третий раз после полномасштабного вторжения рф в Украину. Пакет мер жесткой экономии, недавно одобренный правительством, еще больше разозлил протестующих, отмечает издание.

Словацкое правительство заявляет, что эти меры необходимы для сокращения дефицита бюджета, который в прошлом году составил 5,3% ВВП и стал вторым по величине показателем среди стран, использующих единую европейскую валюту - евро. Ожидается, что в этом году дефицит превысит 5%, что превысит установленный ЕС лимит в 3%.

Меры включают повышение для медицинского и социального страхования, налога на прибыль для лиц с высокими доходами и налога на добавленную стоимость на некоторые продукты питания, а также возможное сокращение национальных праздников.

Профсоюзы и другие критики заявили, что больше всего пострадают простые люди, тогда как предприятия жалуются, что меры не направлены на стимулирование экономики.

"Словаки от этого устали", - заявил Михал Шимечка, глава партии "Прогрессивная Словакия", толпе на площади Свободы в Братиславе.

Его партия возглавила протесты вместе с тремя другими политическими группами: "Свобода и Солидарность", Христианскими демократами и Демократической партией.

"Мы отличаемся друг от друга, но я могу гарантировать, что мы будем работать вместе", - сказал Шимечка.

Некоторые лидеры предложили организовать всеобщую забастовку против правительства.

"С нас хватит Фицо", - скандировали люди.

Дополнение

Протесты возобновились на прошлой неделе, чтобы осудить встречу Фицо с путиным вместе с другими авторитарными лидерами в Пекине, пишет издание. Фицо был единственным главой государства ЕС, который присутствовал на военном параде, организованном главой КНР Си Цзиньпином в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

ISW: Путин на встрече с Фицо в Пекине сделал вид, что идет на уступки США03.09.25, 07:26 • 5142 просмотра

Фицо давно является противоречивой фигурой в Словакии и за ее пределами. Он вернулся к власти в четвертый раз после того, как его левая партия "Smer" победила на парламентских выборах 2023 года, "ведя кампанию, опираясь на пророссийские и антиамериканские идеи", как описывает издание.

Он, как отмечается, открыто выступил против политики ЕС в отношении Украины. Его критики обвиняют Словакию при Фицо в подражании курсу Венгрии при премьер-министре Викторе Орбане, которого многие считают автократом, пишет издание.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Владимир Путин
Братислава
Роберт Фицо
Си Цзиньпин
Словакия
Китай
Венгрия
Украина
Виктор Орбан