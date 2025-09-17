Тисячі словаків вийшли на протести проти заходів жорсткої економії та проросійської політики прем'єра Фіцо

Тисячі людей вийшли на загальнонаціональні масові акції протесту по всій Словаччині проти економічної та проросійської політики прем'єр-міністра-популіста Роберта Фіцо у вівторок, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Мітинги відбулися у 16 ​​великих містах, включаючи столицю Братиславу.

Остання хвиля протестів була викликана поїздкою Фіцо до Китаю, де він зустрівся з главою кремля володимиром путіним утретє після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Пакет заходів жорсткої економії, нещодавно схвалений урядом, ще більше розлютив протестувальників, зазначає видання.

Словацький уряд заявляє, що ці заходи необхідні для скорочення дефіциту бюджету, який торік становив 5,3% ВВП і став другим за величиною показником серед країн, які використовують єдину європейську валюту - євро. Очікується, що цього року дефіцит перевищить 5%, що перевищить встановлений ЄС ліміт у 3%.

Заходи включають підвищення для медичного та соціального страхування, податку на прибуток для осіб з високими доходами та податку на додану вартість на деякі продукти харчування, а також можливе скорочення національних свят.

Профспілки та інші критики заявили, що найбільше постраждають прості люди, тоді як підприємства скаржаться, що заходи не спрямовані на стимулювання економіки.

"Словаки від цього втомилися", - заявив Міхал Шимечка, голова партії "Прогресивна Словаччина", натовпу на площі Свободи в Братиславі.

Його партія очолила протести разом із трьома іншими політичними групами: "Свобода і Солідарність", Християнськими демократами та Демократичною партією.

"Ми відрізняємося один від одного, але я можу гарантувати, що ми працюватимемо разом", - сказав Шимечка.

Деякі лідери запропонували організувати загальний страйк проти уряду.

"З нас вистачить Фіцо", - скандували люди.

Доповнення

Протести поновилися минулого тижня, щоб засудити зустріч Фіцо з путіним разом з іншими авторитарними лідерами в Пекіні, пише видання. Фіцо був єдиним главою держави ЄС, який був присутній на військовому параді, організованому главою КНР Сі Цзіньпіном на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни.

ISW: путін під час зустрічі з Фіцо у Пекіні зробив вигляд, що робить поступки США

Фіцо давно є суперечливою фігурою у Словаччині та за її межами. Він повернувся до влади вчетверте після того, як його ліва партія "Smer" перемогла на парламентських виборах 2023 року, "ведучи кампанію, спираючись на проросійські та антиамериканські ідеї", як описує видання.

Він, як зазначається, відкрито виступив проти політики ЄС щодо України. Його критики звинувачують Словаччину при Фіцо у наслідуванні курсу Угорщини за прем'єр-міністра Віктора Орбана, якого багато хто вважає автократом, пише видання.