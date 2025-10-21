$41.760.03
Чехия предложила Словакии газовую поддержку на фоне планов ЕС отказаться от российского импорта

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Чехия предложила Словакии ускоренную газовую поддержку после того, как ЕС одобрил поэтапный отказ от российского газа к январю 2028 года. Венгрия и Словакия не согласились с планом, ссылаясь на риски для энергетической безопасности, но Чехия готова помочь.

Чехия предложила Словакии газовую поддержку на фоне планов ЕС отказаться от российского импорта

Чехия предложила ускоренную газовую поддержку Словакии после того, как министры энергетики ЕС одобрили поэтапный отказ от импорта российского газа с полным запретом, запланированным на январь 2028 года. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что не согласились с ЕС только Венгрия и Словакия, ссылаясь на риски для энергетической безопасности и возможный рост цен. Министр торговли и промышленности Чехии Лукаш Влчек признал эти опасения "обоснованными", но отметил, что обе страны имели достаточно времени для подготовки - как это сделала Прага, диверсифицировав поставки и модернизировав инфраструктуру.

До начала российского вторжения в Украину Чехия также в значительной степени зависела от российского газа, но уменьшила эту зависимость благодаря инвестициям в западные терминалы СПГ. Хотя формально страна до сих пор получает определенные объемы российского газа, она поддерживает полный запрет на уровне ЕС.

Россия ведет против нас войну, и дальнейшее финансирование этой войны не имеет смысла

- заявил Влчек.

В Братиславе и Будапеште настаивают, что не имеют жизнеспособных альтернативных маршрутов.

Как и другие страны, мы утверждаем, что это технически возможно. Мы снова представим наши расчеты Европейской комиссии, чтобы показать, какие объемы могут поставляться через западные маршруты

- сказал Влчек журналистам после заседания Совета ЕС по энергетике в понедельник.

Переговоры между Прагой и Братиславой продолжаются. По словам Влчека, он непосредственно обсуждал предложение со словацким министром экономики Денисой Саковой, последний раз — на Европейском ядерном форуме в Братиславе.

"Я сказал своей словацкой коллеге: если Словакия нуждается в более тесном сотрудничестве — Чехия готова", — отметил он, добавив, что Братислава открыто отнеслась к предложению. — "Словакия поблагодарила нас. Такая опция существует, но инициатива должна исходить от Словакии. Если она обратится — мы готовы немедленно".

Исторически газ транспортировался с востока на запад через территорию Словакии, что приносило стране доход от транзита. Реверс изменит экономику поставок: теперь уже Прага будет взимать плату за доставку газа в Словакию.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что страна не поддержит инициативу ЕС REPowerEU по отказу от российского газа с 2028 года. Словакия связывала этот вопрос с 18-м пакетом санкций против РФ, требуя отсрочки голосования.

Также Роберт Фицо заявлял, что его страна оказывает Украине значительную помощь, но отношения не могут быть односторонними. Он указал на прекращение Украиной поставок газа через ее территорию, что нанесло Словакии ущерб.

Венгрии и Словакии приготовиться: ЕС рассматривает торговые меры против российского трубопровода "Дружба" - СМИ

Ольга Розгон

