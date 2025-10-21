Чехія запропонувала Словаччині газову підтримку на тлі планів ЄС відмовитися від російського імпорту

Чехія запропонувала пришвидшену газову підтримку Словаччині після того, як міністри енергетики ЄС схвалили поетапну відмову від імпорту російського газу, з повною забороною, запланованою на січень 2028 року. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що не погодились з ЄС лише Угорщина і Словаччина, посилаючись на ризики для енергетичної безпеки та можливе зростання цін. Міністр торгівлі та промисловості Чехії Лукаш Влчек визнав ці побоювання "обґрунтованими", але зазначив, що обидві країни мали достатньо часу для підготовки - як це зробила Прага, диверсифікувавши постачання та модернізувавши інфраструктуру.

До початку російського вторгнення в Україну Чехія також значною мірою залежала від російського газу, але зменшила цю залежність завдяки інвестиціям у західні термінали СПГ. Хоча формально країна досі отримує певні обсяги російського газу, вона підтримує повну заборону на рівні ЄС.

Росія веде проти нас війну, і подальше фінансування цієї війни не має сенсу - заявив Влчек.

У Братиславі та Будапешті наполягають, що не мають життєздатних альтернативних маршрутів.

Як і інші країни, ми стверджуємо, що це технічно можливо. Ми знову представимо наші розрахунки Європейській комісії, щоб показати, які обсяги можуть постачатися через західні маршрути - сказав Влчек журналістам після засідання Ради ЄС з енергетики в понеділок.

Переговори між Прагою та Братиславою тривають. За словами Влчека, він безпосередньо обговорював пропозицію зі словацькою міністеркою економіки Денісою Саковою, востаннє — на Європейському ядерному форумі в Братиславі.

"Я сказав своїй словацькій колезі: якщо Словаччина потребує тіснішої співпраці — Чехія готова", — зазначив він, додавши, що Братислава відкрито поставилася до пропозиції. — "Словаччина подякувала нам. Така опція існує, але ініціатива має йти від Словаччини. Якщо вона звернеться — ми готові негайно".

Історично газ транспортувався зі сходу на захід через територію Словаччини, що приносило країні дохід від транзиту. Реверс змінить економіку постачання: тепер уже Прага стягуватиме плату за доставку газу до Словаччини.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що країна не підтримає ініціативу ЄС REPowerEU щодо відмови від російського газу з 2028 року. Словаччина пов'язувала це питання з 18-м пакетом санкцій проти РФ, вимагаючи відтермінування голосування.

Також Роберт Фіцо заявляв, що його країна надає Україні значну допомогу, але відносини не можуть бути односторонніми. Він вказав на припинення Україною поставок газу через її територію, що завдало Словаччині шкоди.

