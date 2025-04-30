Естонія готова підтримати "сили стримування" в Україні наземним бойовим підрозділом - міноборони країни

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна готова зробити свій внесок у "сили стримування" коаліції країн на чолі з Великою Британією та Францією, яка надає Україні гарантії безпеки. Йдеться про відправлення до нашої держави наземного бойового підрозділу, повідомляється на офіційному сайті уряду Естонії, пише УНН.

Деталі

За словами Крістена Міхала, планування коаліції охочих перебуває у самому розпалі. Естонія готова зробити свій внесок у вигляді наземного бойового підрозділу розміром до роти, підготовлених інструкторів і штабних офіцерів.

Звичайно, перед відправкою підрозділу ми запитаємо мандат у Рійгікогу (парламент Естонії – ред.) - додав він.

Міхал зазначив, що Естонія, як і раніше, вважає, що найкращий спосіб гарантувати безпеку України - це членство в НАТО.

У випадку, якщо членство в НАТО займе певний час, Україні повинні бути гарантовані заходи стримування і захисту за допомогою місцевих союзницьких сил - сказав прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що незалежна і суверенна Україна є найкращою стратегічною гарантією для всіх країн Європи.

Безпека України - це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, що належить до європейської сім'ї, є найкращою стратегічною гарантією проти московського імперіалізму для всіх нас. Ми повинні показати, що можемо втілити наші добрі наміри в життя - сказав Міхал.

Доповнення

У Європи виникнуть труднощі з формуванням 25-тисячного контингенту військовослужбовців для участі в "силах стримування" в Україні. Це зумовлено тим, що її армії недоукомплектовані і недофінансовані.

Велика Британія може розмістити війська в Україні терміном до п'яти років. Це один із варіантів, які обговорюють західні союзники.