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Эстония готова поддержать "силы сдерживания" в Украине наземным боевым подразделением - минобороны страны

Киев • УНН

 • 4664 просмотра

Эстония заявила о готовности присоединиться к коалиции стран во главе с Британией и Францией, предоставляющей Украине гарантии безопасности. Страна может отправить наземное боевое подразделение.

Эстония готова поддержать "силы сдерживания" в Украине наземным боевым подразделением - минобороны страны

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна готова внести свой вклад в "силы сдерживания" коалиции стран во главе с Великобританией и Францией, которая предоставляет Украине гарантии безопасности. Речь идет об отправке в наше государство наземного боевого подразделения, сообщается на официальном сайте правительства Эстонии, пишет УНН.

Детали

По словам Кристена Михала, планирование коалиции желающих находится в самом разгаре. Эстония готова внести свой вклад в виде наземного боевого подразделения размером до роты, подготовленных инструкторов и штабных офицеров.

Конечно, перед отправкой подразделения мы запросим мандат у Рийгикогу (парламент Эстонии – ред.) 

- добавил он.

Михал отметил, что Эстония по-прежнему считает, что лучший способ гарантировать безопасность Украины - это членство в НАТО.

В случае, если членство в НАТО займет определенное время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и защиты с помощью местных союзнических сил

- сказал премьер-министр.

Он также напомнил, что независимая и суверенная Украина является лучшей стратегической гарантией для всех стран Европы.

Безопасность Украины - это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, принадлежащая к европейской семье, является лучшей стратегической гарантией против московского империализма для всех нас. Мы должны показать, что можем воплотить наши добрые намерения в жизнь

- сказал Михал.

Дополнение

У Европы возникнут трудности с формированием 25-тысячного контингента военнослужащих для участия в "силах сдерживания" в Украине. Это обусловлено тем, что ее армии недоукомплектованы и недофинансированы.

Великобритания может разместить войска в Украине сроком до пяти лет. Это один из вариантов, которые обсуждают западные союзники.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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