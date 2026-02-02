У Черкасах ветерани на мітингу вимагали від керівництва МВС та Нацполу об'єктивного розслідування загибелі Сергія Русінова

$42.810.04
51.020.22
uken
08:37 • 1020 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 32452 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 50340 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 33624 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 40244 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 29712 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 48194 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63010 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39742 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36829 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.6м/с
72%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста1 лютого, 23:29 • 10520 перегляди
Хочеш працювати – плати: окупаціна адміністрація на Луганщині створила корупційну схему доступу до праціPhoto2 лютого, 00:04 • 4246 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 11628 перегляди
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 5372 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів04:01 • 6780 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 66262 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 93840 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 70150 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 77544 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 77800 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 22069 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 32890 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 35252 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 37916 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 40102 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

У Черкасах ветерани на мітингу вимагали від керівництва МВС та Нацполу об'єктивного розслідування загибелі Сергія Русінова

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Ветерани в Черкасах вимагають об'єктивного розслідування загибелі чотирьох поліцейських та ветерана Сергія Русінова. Вони також вимагають повернення тіла Русінова родині.

У Черкасах ветерани на мітингу вимагали від керівництва МВС та Нацполу об'єктивного розслідування загибелі Сергія Русінова

Біля обласної військової адміністрації Черкас ветерани вийшли на мирну акцію протесту з вимогою об’єктивного розслідування та притягнення до відповідальності причетних до трагедії у селі Нехворощ на Корсунщині, коли загинуло четверо поліцейських та ветеран Сергій Русінов, повідомляє УНН з посиланням на Oboz.ua.

Учасники акції також вимагають від міністра МВС Ігоря Клименка та голови Нацполіції Івана Вигівського повернення тіла загиблого Русінова родині та звільнення керівника Нацполіції у Черкаській області Олега Гудими.

Перед мітингом під ОВА велика колонна авто з ветеранами під'їхала до будівлі обласного управління поліції, де ветерани також озвучили свої вимоги.

Співорганізатор заходу Сергій Коваль зазначив, що на акцію в Черкасах зібралися люди майже з усієї країни, щоб спільно вимагати об’єктивного розслідування подій.

"Найперші наші вимоги – звернути увагу на ветеранів, друге — відповідальність для виконавців, і щоб зняли обласного начальника поліції. Людина керувала цим, обласний очільник знав, що відбувається. Він знав, що може бути, і послав туди поліцейських, їх розстріляли, загинув наш побратим, теж розстріляний, і це болить", – сказав Сергій Коваль.

Інший учасник акції, ветеран Андрій Зозуля, розповів, що 27 січня він був біля будинку Сергія Русінова та хотів допомогти.

"Ми хотіли це все залагодити, без штурму, бо вони готувалися до штурму. Я зголосився, щоб піти на перемовини з ним, щоб не загострювати ситуацію. Підійшов до будинку, крикнув свій позивний, його, щоб він розумів, з ким він говорить", – розповів Зозуля.

За словами ветерана, в будинку Сергія Русінова він тоді не застав.

Андрій Зозуля каже, що не виправдовує дій Русінова, але вважає, що все можна було залагодити без стрілянини.

Нагадаємо, уранці 27 січня в Черкаській області під час затримання чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. Внаслідок стрілянини загинуло четверо правоохоронців, п’ятий отримав поранення. Після цього спецпризначенці поліції ліквідували стрільця.

Вогонь по правоохоронцях відкрив місцевий мешканець – колишній військовослужбовець Сергій Русінов. Його застрелили.

 

Євген Царенко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Війна в Україні
Сутички
Мітинги в Україні
Національна поліція України
Ігор Клименко
Черкаси