У Черкасах ветерани на мітингу вимагали від керівництва МВС та Нацполу об'єктивного розслідування загибелі Сергія Русінова

Біля обласної військової адміністрації Черкас ветерани вийшли на мирну акцію протесту з вимогою об’єктивного розслідування та притягнення до відповідальності причетних до трагедії у селі Нехворощ на Корсунщині, коли загинуло четверо поліцейських та ветеран Сергій Русінов, повідомляє УНН з посиланням на Oboz.ua.

Учасники акції також вимагають від міністра МВС Ігоря Клименка та голови Нацполіції Івана Вигівського повернення тіла загиблого Русінова родині та звільнення керівника Нацполіції у Черкаській області Олега Гудими.

Перед мітингом під ОВА велика колонна авто з ветеранами під'їхала до будівлі обласного управління поліції, де ветерани також озвучили свої вимоги.

Співорганізатор заходу Сергій Коваль зазначив, що на акцію в Черкасах зібралися люди майже з усієї країни, щоб спільно вимагати об’єктивного розслідування подій.

"Найперші наші вимоги – звернути увагу на ветеранів, друге — відповідальність для виконавців, і щоб зняли обласного начальника поліції. Людина керувала цим, обласний очільник знав, що відбувається. Він знав, що може бути, і послав туди поліцейських, їх розстріляли, загинув наш побратим, теж розстріляний, і це болить", – сказав Сергій Коваль.

Інший учасник акції, ветеран Андрій Зозуля, розповів, що 27 січня він був біля будинку Сергія Русінова та хотів допомогти.

"Ми хотіли це все залагодити, без штурму, бо вони готувалися до штурму. Я зголосився, щоб піти на перемовини з ним, щоб не загострювати ситуацію. Підійшов до будинку, крикнув свій позивний, його, щоб він розумів, з ким він говорить", – розповів Зозуля.

За словами ветерана, в будинку Сергія Русінова він тоді не застав.

Андрій Зозуля каже, що не виправдовує дій Русінова, але вважає, що все можна було залагодити без стрілянини.

Нагадаємо, уранці 27 січня в Черкаській області під час затримання чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. Внаслідок стрілянини загинуло четверо правоохоронців, п’ятий отримав поранення. Після цього спецпризначенці поліції ліквідували стрільця.

Вогонь по правоохоронцях відкрив місцевий мешканець – колишній військовослужбовець Сергій Русінов. Його застрелили.