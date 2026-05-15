Буданов заявил, что россия способна нанести ядерный удар "в любой момент" - The Times

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар "в любой момент и на любое расстояние", однако на данный момент признаков подготовки к такому сценарию нет. Об этом он сказал в интервью The Times, передает УНН.

россия абсолютно имеет возможность осуществить ядерный удар в любой момент и на любое расстояние. Ее ядерные возможности позволяют это сделать. Но это, прежде всего, вопрос политической воли

В то же время он подчеркнул, что на данный момент украинская разведка не видит признаков подготовки к такому удару.

Я не видел никаких индикаторов подготовки к ядерному удару. Если бы они были - я бы знал