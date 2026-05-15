ISW: Масштабный удар по Киеву доказал недобросовестность России как стороны переговоров

Киев • УНН

 • 4074 просмотра

В ISW назвали РФ недобросовестным переговорщиком из-за массированного удара по Киеву. Кремль усиливает цензуру, чтобы скрыть уязвимость собственного тыла.

Масштабный удар по Киеву демонстрирует, что россия является "недобросовестным переговорщиком". Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), информирует УНН.

Отмечается, что кремль неоднократно угрожал нанести концентрированный удар по центрам принятия решений в Киеве, если украинские войска нанесут удары по москве во время празднования "дня победы". При этом некоторые российские чиновники призывали применить баллистические ракеты, включая "Орешник".

Украина не наносила ударов по москве во время перемирия, как было договорено. российские войска не наносили ударов по центрам принятия решений в Киеве и не использовали "Орешники", как угрожали кремлевские чиновники, но последние массированные удары россии по Киеву иллюстрируют недобросовестное понимание россией соблюдения условий

Они подчеркивают, что кремль усиливает свои усилия по цензуре реакций на украинские удары по москве, что свидетельствует о растущей обеспокоенности по поводу неспособности защитить российский тыл. Указывается, что антитеррористическая комиссия москвы приняла постановление, запрещающее государственным органам, СМИ, службам экстренной помощи и гражданам распространять информацию об ударах до официальных публикаций министерства обороны рф или из официальных источников мэра Москвы и правительства.

Новое положение по москве соответствует постоянной цензурной кампании кремля, направленной на ограничение распространения доказательств успешных украинских ударов. ... Недавние украинские удары по западной россии продемонстрировали неспособность рф надежно защитить свой тыл от ударов беспилотников и ракет — реальность, которую кремль пытается скрыть, цензурируя информационное пространство

В ISW считают, что российский диктатор владимир путин полагается на бряцание ядерным оружием, чтобы продемонстрировать военную силу после очевидной неспособности россии обеспечить полную безопасность парада ко дню победы 9 мая.

