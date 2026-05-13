россияне впервые начали представлять будущее без путина — The Economist

российский диктатор владимир путин начал войну в Украине, чтобы сохранить власть и систему, которую он создал. Теперь, впервые с начала конфликта, россияне начинают представлять себе будущее без него. Об этом рассказал The Economist неназванный "бывший высокопоставленный чиновник российского правительства", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что такое положение дел обусловлено сочетанием четырех факторов.

Рост стоимости боевых действий

Война в Украине должна была быть специальной военной операцией, которую проводили избранные группы, получавшие финансовые стимулы за свои усилия, в то время как остальное общество продолжало жить как обычно. Эта модель развалилась, когда война росла в продолжительности и масштабах.

Это привело к росту инфляции и налогов, запущенной инфраструктуре, усилению цензуры, бесконечным запретам. Это не национальная война, но она оплачивается на национальном уровне, и обществу не предлагается никакой цели взамен - отмечает автор.

Растущий спрос на правила среди элит, которых вместе со своим капиталом заставляли вернуться в россию

Раньше их права собственности были переданы на аутсорсинг Западу. Они использовали лондонские суды, офшорные структуры и международный арбитраж для разрешения конфликтов или поиска защиты. Теперь конфликты должны решаться внутри страны, без функционирующих институтов. Спрос на правила растет, поскольку перераспределение активов набирает обороты.

За последние три года у частных предпринимателей были изъяты активы на сумму около 5 трлн рублей (60 млрд долларов США) и либо национализированы, либо переданы лоялистам и приспешникам, что стало крупнейшим перераспределением собственности со времен массовой приватизации 1990-х годов. Не то чтобы элиты внезапно открыли для себя вкус к верховенству права или демократии. Но даже те, кто лоялен режиму, стремятся к правилам и институтам, которые могут справедливо разрешать конфликты - указывает бывший российский чиновник.

Изменение геополитического климата, которое помог вызвать сам путин

россия считает себя государством, меняющим мировой порядок. На самом деле это лишь катализатор: война россии против Украины ускорила кризис западной демократии, рост популизма и усталость от глобализации. россия сейчас оказалась в мире, где правила слабы, а экономическая и технологическая сила и грубая сила доминируют.

В мире, основанном на правилах, россия могла бы воспользоваться асимметрией: зависимостью Европы от ее газа, ее местом в Совете Безопасности ООН, советским ядерным наследием. Но Европа теперь покупает свой газ в других местах, место россии в Совете Безопасности обесценено вместе с самой ООН, а ее ядерный шантаж подорвал режим нераспространения, лишив россию ее статуса арбитра. Когда сам порядок начинает рушиться, преимущества путинского ревизионизма быстро исчезают - говорится в статье.

Указывается, что в то же время россия переживает кризис идентичности: впервые за несколько поколений ей не хватает внешней модели, на основе которой она могла бы себя определить.

Исторически она определяла себя по отношению к Европе и более широкому Западу. Они были там, чтобы догнать, отстать, противостоять. Эта старая ось исчезла. Запад как единая культурная, военная и политическая сущность находится в кризисе. Нет "там", на фоне которого можно определить "здесь". Это не идеологический, а структурный вопрос. Любое развитие в россии должно иметь внутренний источник смысла, а правительство не в состоянии его обеспечить - пишет автор.

Растущий идеологический контроль без каких-либо балансирующих дивидендов

Предыдущий общественный договор, по которому государство оставалось вне личной жизни людей, а граждане - вне политики, распался. В прошлом система покупала лояльность людей удобствами, услугами и потреблением. Теперь все, что она может предложить, - это репрессии, вторжения и цензура, самым ярким проявлением чего являются ограничения Интернета в этом году.

Проблема не столько в самих репрессиях, сколько в репрессиях без цели. Идеология по определению предполагает образ будущего. Эта требует дисциплины, не предлагая ее. От людей требуется быть лояльными, не говоря, какому будущему служит эта лояльность. Политическая реальность выглядит нежелательной даже для большинства технократов, причастных к ее строительству. Оптимизм выгорел изнутри - констатирует экс-чиновник в правительстве рф.

Исчерпание ходов

По его мнению, все четыре фактора создают ситуацию, которая в шахматах известна как цугцванг: когда каждый ход ухудшает положение.

"Система может существовать до тех пор, пока господин путин остается у власти. Но каждый его шаг, направленный на ее сохранение и расширение, ускоряет распад. Его инстинктивной реакцией может быть усиление репрессий. Он может начать новую войну. Но эти действия только ухудшат ситуацию. Он не может восстановить связь между властью и будущим. Он может только сделать разрыв более кровавым и опасным", - резюмирует бывший российский чиновник.

В кремле повторили заявление владимира путина о том, что война против Украины якобы "приближается к завершению". В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва не демонстрирует намерений прекращать боевые действия и готовит новые атаки.

путин теряет контроль над россией — The Economist