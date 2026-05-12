"Был готов отдать Донбасс": Мендель дала скандальное интервью о Зеленском, путине и войне в Украине. В ОП отреагировали
Киев • УНН
Юлия Мендель заявила, что Зеленский якобы был готов отдать Донбасс в 2022 году. В Офисе президента опровергли эти слова, назвав их конспирологией.
Юлия Мендель – бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – рассказала, что он якобы был готов отдать россии Донбасс на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Об этом экс-спикер главы государства заявила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону — журналисту, который известен своими пророссийскими взглядами и лично брал интервью у российского президента владимира путина, передает УНН.
Она утверждает: Владимир Зеленский был готов на территориальные уступки, чтобы "остановить ужасы войны".
Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти договорились. Что очень важно, Зеленский лично согласился отдать (Донбасс, – ред.), и я была шокирована в тот момент
Бывшая спикер главы государства добавила, что на этом фоне недавние заявления Зеленского о том, что он не может отдать Донбасс, выглядят очень непрезентабельно.
О чем еще говорили Юлия Мендель и Такер Карлсон
Кроме того, Юлия Мендель озвучила свое видение завершения войны россии с Украиной. Она считает, что единственный возможный сегодня вариант – это мирное соглашение между двумя странами.
Единственный способ поддержать Украину сегодня — это подталкивать (ее, – ред.) к мирному соглашению
Экс-спикер Зеленского считает, что сесть за стол переговоров и подписать финальный документ можно было уже давно, но этому мешают страны-союзницы Украины. В частности, она вспомнила 2022 год и визит действующего на то время премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев. По ее мнению, именно он помешал "взаимопониманию" между двумя сторонами конфликта.
Заметим, что именно этот тезис активно использует российская пропаганда, чтобы представить Украину не как самостоятельную участницу дипломатических процессов, а как марионетку таких мощных государств, как Великобритания и США.
Также Юлия Мендель считает, что для рядовых украинцев война лишена всякого смысла.
Если война идет за вступление в НАТО — у Украины нет шансов туда вступить; если против Зеленского — то он и есть ее главный бенефициар; если за возвращение территорий — Украина их теряет в течение трех лет; если за демократию — то демократии в стране сейчас нет
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского также намекнула: якобы президент Украины нарушил обещание, которое в 2019 году дал лидеру россии владимиру путину. Речь идет о внеблоковом статусе официального Киева. Мендель утверждает, что именно о нем шла речь во время Нормандского саммита в декабре 2019 года в Париже.
Очень немногие знают, что именно он пообещал
В конце разговора с Такером Карлсоном она обратилась на русском языке лично к президенту рф владимиру путину.
владимир владимирович [...] Вы говорите, что вы хотите мира. Мир — это единственное, что можно сегодня сделать правильно. Мир — это единственная возможная вещь, которая сделает победителями и Украину, и Россию. В этой войне нет победителя, нет. Обе страны проигрывают, славяне убивают славян
Что думает общество о разговоре экс-спикера Зеленского с Такером Карлсоном
Юлия Мендель после того, как ее интервью появилось в публичном инфопространстве, подверглась шквалу критики от политиков и общественных активистов.
Советник министра обороны Сергей Стерненко считает, что интервью Карлсону экс-спикер президента дала из-за стремления напомнить о себе.
Ради минуты хайпа и упоминаний в медиа она готова идти даже против собственной страны и народа. Неважно, что скажут. Лишь бы говорили. Жалкое зрелище
Специалист по стратегическим коммуникациям Владимир Анфимов назвал месседжи Юлии Мендель ужасными.
Уже на первых минутах разговора Юлия Мендель назвала президента Украины одним из основных препятствий на пути к миру. Она фактически поставила знак равенства между Зеленским и путиным. И месседж этот настолько ужасен, что мне даже не хочется его здесь воспроизводить
Как отреагировали на заявления Мендель в ОП
В Офисе президента заявления Юлии Мендель уже опровергли. Сказали, что она по состоянию на 2022 год не участвовала в переговорах (женщина действительно занимала должность спикера при президенте Украины с 2019 по 2021 годы, – ред.) и не имела доступа к информации о решениях, принимаемых на высшем уровне.
В частности, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил следующее:
Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, она давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле — комментировать несерьезно
Опроверг слова бывшей спикера Зеленского и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Вопрос отказа от территорий никогда не стоял и не будет стоять. Кто угодно (это я о Мендель) может озвучить конспирологию в собственных интересах об отказе от Донбасса в 2022 году, ссылаясь на какие-то источники. Но факт остается фактом — Украина сражалась и сражается за свою территорию с 2014 года
Заметим, что вопрос территориальных уступок россии – это тот камень преткновения, который останавливает все переговоры с участием украинской и российской сторон. Официальная москва настаивает на том, чтобы Украина полностью вывела войска с территории Донецкой области и отказалась от Луганской. Украинская сторона на такие компромиссы не соглашается.