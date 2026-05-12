"Был готов отдать Донбасс": Мендель дала скандальное интервью о Зеленском, путине и войне в Украине. В ОП отреагировали

Юлия Мендель – бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – рассказала, что он якобы был готов отдать россии Донбасс на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Об этом экс-спикер главы государства заявила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону — журналисту, который известен своими пророссийскими взглядами и лично брал интервью у российского президента владимира путина, передает УНН.

Она утверждает: Владимир Зеленский был готов на территориальные уступки, чтобы "остановить ужасы войны".

Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти договорились. Что очень важно, Зеленский лично согласился отдать (Донбасс, – ред.), и я была шокирована в тот момент - сказала Мендель.

Бывшая спикер главы государства добавила, что на этом фоне недавние заявления Зеленского о том, что он не может отдать Донбасс, выглядят очень непрезентабельно.

О чем еще говорили Юлия Мендель и Такер Карлсон

Кроме того, Юлия Мендель озвучила свое видение завершения войны россии с Украиной. Она считает, что единственный возможный сегодня вариант – это мирное соглашение между двумя странами.

Единственный способ поддержать Украину сегодня — это подталкивать (ее, – ред.) к мирному соглашению - сказала Мендель.

Экс-спикер Зеленского считает, что сесть за стол переговоров и подписать финальный документ можно было уже давно, но этому мешают страны-союзницы Украины. В частности, она вспомнила 2022 год и визит действующего на то время премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев. По ее мнению, именно он помешал "взаимопониманию" между двумя сторонами конфликта.

Заметим, что именно этот тезис активно использует российская пропаганда, чтобы представить Украину не как самостоятельную участницу дипломатических процессов, а как марионетку таких мощных государств, как Великобритания и США.

Также Юлия Мендель считает, что для рядовых украинцев война лишена всякого смысла.

Если война идет за вступление в НАТО — у Украины нет шансов туда вступить; если против Зеленского — то он и есть ее главный бенефициар; если за возвращение территорий — Украина их теряет в течение трех лет; если за демократию — то демократии в стране сейчас нет - сказала она.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского также намекнула: якобы президент Украины нарушил обещание, которое в 2019 году дал лидеру россии владимиру путину. Речь идет о внеблоковом статусе официального Киева. Мендель утверждает, что именно о нем шла речь во время Нормандского саммита в декабре 2019 года в Париже.

Очень немногие знают, что именно он пообещал - намекнула Мендель своему интервьюеру.

В конце разговора с Такером Карлсоном она обратилась на русском языке лично к президенту рф владимиру путину.

владимир владимирович [...] Вы говорите, что вы хотите мира. Мир — это единственное, что можно сегодня сделать правильно. Мир — это единственная возможная вещь, которая сделает победителями и Украину, и Россию. В этой войне нет победителя, нет. Обе страны проигрывают, славяне убивают славян - заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Что думает общество о разговоре экс-спикера Зеленского с Такером Карлсоном

Юлия Мендель после того, как ее интервью появилось в публичном инфопространстве, подверглась шквалу критики от политиков и общественных активистов.

Советник министра обороны Сергей Стерненко считает, что интервью Карлсону экс-спикер президента дала из-за стремления напомнить о себе.

Ради минуты хайпа и упоминаний в медиа она готова идти даже против собственной страны и народа. Неважно, что скажут. Лишь бы говорили. Жалкое зрелище - написал Стерненко в Facebook.

Специалист по стратегическим коммуникациям Владимир Анфимов назвал месседжи Юлии Мендель ужасными.

Уже на первых минутах разговора Юлия Мендель назвала президента Украины одним из основных препятствий на пути к миру. Она фактически поставила знак равенства между Зеленским и путиным. И месседж этот настолько ужасен, что мне даже не хочется его здесь воспроизводить - написал Анфимов в Facebook.

Как отреагировали на заявления Мендель в ОП

В Офисе президента заявления Юлии Мендель уже опровергли. Сказали, что она по состоянию на 2022 год не участвовала в переговорах (женщина действительно занимала должность спикера при президенте Украины с 2019 по 2021 годы, – ред.) и не имела доступа к информации о решениях, принимаемых на высшем уровне.

В частности, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил следующее:

Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, она давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле — комментировать несерьезно - сказал Литвин представителям украинских СМИ.

Опроверг слова бывшей спикера Зеленского и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Вопрос отказа от территорий никогда не стоял и не будет стоять. Кто угодно (это я о Мендель) может озвучить конспирологию в собственных интересах об отказе от Донбасса в 2022 году, ссылаясь на какие-то источники. Но факт остается фактом — Украина сражалась и сражается за свою территорию с 2014 года - написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Заметим, что вопрос территориальных уступок россии – это тот камень преткновения, который останавливает все переговоры с участием украинской и российской сторон. Официальная москва настаивает на том, чтобы Украина полностью вывела войска с территории Донецкой области и отказалась от Луганской. Украинская сторона на такие компромиссы не соглашается.