Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Киев • УНН
Директор НАБУ опроверг причастность Зеленского к делу об отмывании 460 миллионов гривен. Ранее подозрение в производстве получил Андрей Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в уголовном производстве относительно легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает УНН.
Я уже комментировал это и давал соответствующий комментарий. Президент Украины в рамках досудебного расследования не фигурировал и не фигурирует
Ранее
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку объявили подозрение в отмывании средств. В Офисе Президента считают оценки преждевременными из-за следственных действий.
Контекст
29 апреля СМИ обнародовали стенограмму, которую назвали частью "пленок Миндича". Среди прочего, в них речь идет об имениях кооператива "Династия".