Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в уголовном производстве относительно легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает УНН.

Я уже комментировал это и давал соответствующий комментарий. Президент Украины в рамках досудебного расследования не фигурировал и не фигурирует