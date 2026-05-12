Адвокат Ермака заявил, что его клиент на данный момент не вызван на допрос
Киев • УНН
Экс-глава ОП Андрей Ермак на данный момент не вызван на допрос. Адвокат подчеркнул, что сторона защиты считает Андрея Ермака абсолютно невиновным.
На данный момент экс-руководитель Офиса Президента Андрей Ермак не вызван на допрос, однако это должно произойти в соответствии с требованиями закона. Об этом сообщил журналистке УНН адвокат Андрея Ермака — Игорь Фомин.
Детали
Адвокат отметил, что не знает, где именно сейчас находится Андрей Ермак. В то же время он заверил, что его клиента на данный момент не вызывали на допрос в рамках дела.
"Ну, где он сейчас находится, я не знаю. Может дома, может нет. Но явно не у меня в офисе", – заметил адвокат.
В то же время защитник добавил, что вызов на допрос возможен в будущем, так как это предусматривает закон.
"Вызван ли он сейчас на допрос? Нет, но должен, согласно закону, должен быть вызван, так как это предусмотрено непосредственно уголовным процессуальным кодексом", – отметил Игорь Фомин.
Игорь Фомин также подтвердил, что и он, и его клиент ознакомились с подозрением. Кроме того, по словам адвоката, он в данный момент изучает материалы дела.
На вопрос о деталях дела и обвинениях адвокат отказался разглашать информацию, сославшись на ограничения, предусмотренные законом. В то же время защитник подчеркнул, что сторона защиты считает Андрея Ермака абсолютно невиновным.
"Мы считаем, что наш клиент невиновен в совершении любого преступления, особенно того, которое сейчас инкриминируют", – подчеркнул адвокат.
Детали
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку объявили подозрение в отмывании средств. В Офисе Президента считают оценки преждевременными из-за следственных действий.