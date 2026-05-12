$43.960.1051.720.12
ukenru
Эксклюзив
10:54 • 1962 просмотра
Адвокат Ермака заявил, что его клиент на данный момент не вызван на допрос
11 мая, 18:27 • 23037 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 82351 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
11 мая, 13:39 • 70780 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
11 мая, 13:09 • 87577 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
11 мая, 12:55 • 49697 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
11 мая, 12:50 • 29568 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
11 мая, 10:05 • 28661 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
11 мая, 09:52 • 26845 просмотра
Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский
11 мая, 06:52 • 25339 просмотра
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
6.4м/с
60%
740мм
Популярные новости
Нефть Brent превысила $105 из-за заявлений Трампа о перемирии с Ираном12 мая, 03:46 • 19809 просмотра
Из-за атаки дронов в Киевской области повреждены детсад и жилые домаPhoto12 мая, 03:51 • 15155 просмотра
Житомир подвергся российской атаке, есть повреждения12 мая, 05:29 • 16151 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo08:21 • 8468 просмотра
"Был готов отдать Донбасс": Мендель дала скандальное интервью о Зеленском, путине и войне в Украине. В ОП отреагировали10:30 • 6376 просмотра
публикации
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 82351 просмотра
Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше11 мая, 16:27 • 32402 просмотра
Как избавиться от тараканов в квартире и почему они появляютсяPhoto11 мая, 16:12 • 35559 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок11 мая, 13:39 • 70780 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo11 мая, 13:09 • 87577 просмотра
Актуальные люди
Дмитрий Говсеев
Сергей Бызов
Михаил Згуровский
Арсений Яценюк
Влад Яма
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Село
Южный мост (Киев)
Минск
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo08:21 • 8660 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 26127 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 35174 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 31902 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 30518 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Адвокат Ермака заявил, что его клиент на данный момент не вызван на допрос

Киев • УНН

 • 1974 просмотра

Экс-глава ОП Андрей Ермак на данный момент не вызван на допрос. Адвокат подчеркнул, что сторона защиты считает Андрея Ермака абсолютно невиновным.

Адвокат Ермака заявил, что его клиент на данный момент не вызван на допрос

На данный момент экс-руководитель Офиса Президента Андрей Ермак не вызван на допрос, однако это должно произойти в соответствии с требованиями закона. Об этом сообщил журналистке УНН адвокат Андрея Ермака — Игорь Фомин.

Детали

Адвокат отметил, что не знает, где именно сейчас находится Андрей Ермак. В то же время он заверил, что его клиента на данный момент не вызывали на допрос в рамках дела.

"Ну, где он сейчас находится, я не знаю. Может дома, может нет. Но явно не у меня в офисе", – заметил адвокат.

В то же время защитник добавил, что вызов на допрос возможен в будущем, так как это предусматривает закон.

"Вызван ли он сейчас на допрос? Нет, но должен, согласно закону, должен быть вызван, так как это предусмотрено непосредственно уголовным процессуальным кодексом", – отметил Игорь Фомин.

Игорь Фомин также подтвердил, что и он, и его клиент ознакомились с подозрением. Кроме того, по словам адвоката, он в данный момент изучает материалы дела.

На вопрос о деталях дела и обвинениях адвокат отказался разглашать информацию, сославшись на ограничения, предусмотренные законом. В то же время защитник подчеркнул, что сторона защиты считает Андрея Ермака абсолютно невиновным.

"Мы считаем, что наш клиент невиновен в совершении любого преступления, особенно того, которое сейчас инкриминируют", – подчеркнул адвокат.

Детали

Бывшему главе ОП Андрею Ермаку объявили подозрение в отмывании средств. В Офисе Президента считают оценки преждевременными из-за следственных действий.

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП