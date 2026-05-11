Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры

Несмотря на новые заявления о возможных форматах переговоров по завершению войны, россия продолжает выдвигать Украине неприемлемые условия и фактически имитирует дипломатический процесс. Москва не демонстрирует готовности к компромиссам, а потенциальная встреча Владимира Зеленского и владимира путина на данный момент остается малореалистичной из-за принципиально разных позиций сторон. Об этом в комментарии УНН заявил эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

"Переговорный трек фактически не движется"

В последнее время снова активизировались разговоры о возможных переговорах между Украиной, США и россией. Также обсуждается вероятность встречи на уровне лидеров, в частности между Владимиром Зеленским и владимиром путиным. Однако, по словам Желиховского, пока говорить о реальном прорыве не приходится.

Мы действительно видим попытки активизировать переговорный трек, который в последнее время фактически не двигался вперед. Соединенные Штаты сейчас в значительной степени концентрируют свое внимание на Ближнем Востоке, тогда как россия продолжает агрессию против Украины и не демонстрирует готовности к реальным переговорам. Поэтому сейчас слишком рано говорить о возобновлении полноценного переговорного процесса - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что даже предыдущие переговорные форматы не дали существенных результатов.

Если вспомнить предыдущие раунды переговоров, то максимум, чего удавалось достичь – это гуманитарных договоренностей, прежде всего по возвращению военнопленных. И Украина, безусловно, заинтересована в том, чтобы вернуть всех своих граждан, находящихся в российском плену. Но даже в гуманитарных вопросах россия подает противоречивые сигналы. Складывается впечатление, что кремль либо торгуется, либо просто не хочет возвращать часть людей, ведь живые свидетели этой войны ему невыгодны - сказал Желиховский.

"россия либо набивает себе цену, либо не хочет переговоров вообще"

По словам эксперта, российская риторика относительно возможных прямых переговоров постоянно меняется и часто противоречит сама себе.

Украина демонстрирует готовность к встрече на высшем уровне. Но с российской стороны мы постоянно слышим разные заявления. То они говорят, что встреча возможна только в москве, то заявляют, что Зеленский должен первым позвонить путину, то говорят о необходимости согласиться на требования кремля, а уже после этого путин якобы готов к переговорам и подписанию соглашений. И это все повторяется по кругу - пояснил политолог.

По его мнению, такое поведение свидетельствует о нежелании москвы вести конструктивный диалог.

Мы не видим никакого конструктива. Либо россия просто набивает себе цену, либо она вообще не хочет ни о чем договариваться. Все, что мы наблюдали ранее, было преимущественно имитацией переговорного процесса. россия продолжает верить, что способна вести эту войну дальше и не готова отказываться от своих максималистских требований - подчеркнул Желиховский.

"США нужны Украине как медиатор"

Эксперт убежден, что для Киева критически важно сохранять поддержку Вашингтона и не допустить сценария прямых переговоров с россией без международных посредников.

Украине очень важно поддерживать тесный контакт с западными партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами. Нам нужна американская поддержка, в частности вооружение, которое жизненно важно для ВСУ. Так же важно, чтобы США в дальнейшем играли роль медиатора - отметил он.

Желиховский напомнил, что россия давно продвигает идею прямых переговоров без Запада.

В кремле неоднократно говорили, что им не нужны посредники и что это якобы война между двумя странами, которые сами должны договориться. Но очевидно, что это может быть ловушкой для Украины. Именно поэтому нам нужны те страны, которые могут выполнять медиаторскую функцию. И я думаю, что Украина в дальнейшем будет настаивать на более активном участии Европы в переговорном процессе - сказал он.

