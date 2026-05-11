Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 4978 просмотра

Умеров обсудил в США обмен пленными и завершение войны. Украина подписала четыре соглашения Drone Deals, что обеспечило рынок топливом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава украинской делегации на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров обсудил в США, где встречался с представителями президента Дональда Трампа, обмен пленными и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны, пишет УНН.

Детали

"Продолжаем фактически ежедневно быть в коммуникации с представителями Соединенных Штатов. Сегодня Рустем Умеров докладывал по итогам встреч со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Важно, что Америка остается в дипломатии, и в частности выступила посредником в вопросе об обмене пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности", - указал Зеленский в соцсетях.

Были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны

- сообщил Зеленский.

О Drone Deal

Отдельно и детально, по словам Президента, Рустем Умеров доложил по контактам со странами, которые заинтересованы в Drone Deals с Украиной. "Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу. Сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям – необходимый объем топлива на украинском рынке обеспечивается. Будут и весомые финансовые результаты", - отметил Президент.

"Кроме Ближнего Востока и Залива, Южного Кавказа и Европы, вскоре откроем такое новое сотрудничество в сфере безопасности в рамках Drone Deals с еще одной частью света. Готовим новости – позитивные для Украины. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

