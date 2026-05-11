ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей

Европейский Союз и Великобритания 11 мая объявили о новых масштабных санкциях против лиц и организаций, причастных к незаконной депортации, принудительному перемещению, милитаризации и идеологической обработке украинских детей. Об этом сообщает Council of the EU и британское правительство, передает УНН.

Совет ЕС принял решение о санкциях против 16 физических лиц и семи организаций, причастных к системной депортации украинских детей в россию и на оккупированные территории.

В Евросоюзе подчеркнули, что россия незаконно депортировала или принудительно переместила почти 20,5 тысяч украинских детей с начала полномасштабной войны.

В санкционном списке оказались структуры, связанные с министерством образования рф, в частности детские центры "Орленок", "Алые паруса" и "Смена". По данным ЕС, они организовывали программы для украинских детей с пророссийской пропагандой, милитарным воспитанием и идеологической обработкой.

Также под санкции попали ДОСААФ в Севастополе, Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб "Патриот" в Крыму.

В ЕС заявили, что эти структуры занимаются "перевоспитанием", милитаризацией детей и формированием лояльности к россии, одновременно уничтожая украинскую национальную идентичность.

Все лица и организации из списка получили замораживание активов, запрет на финансовые операции с гражданами и компаниями ЕС, а также запрет на въезд в страны Евросоюза.

Лондон одновременно ввел санкции против 85 физических и юридических лиц, которых считает причастными как к похищению украинских детей, так и к российским информационным операциям и вмешательству в демократические процессы других стран.

Среди подсанкционных – Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", где украинских детей, по данным Лондона, подвергают военной подготовке и прокремлевской идеологической обработке.

Также санкции ввели против так называемой "министра молодежной политики лнр" Юлии Величко, которую Британия обвиняет в принудительной паспортизации украинских детей и организации программ их идеологической обработки.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила:

"Великобритания не будет стоять в стороне, пока путин пытается распространять ложь и прокремлевские нарративы за рубежом".

Она подчеркнула, что санкции имеют целью разоблачение и остановку попыток россии "уничтожить будущее Украины через отвратительную депортацию и идеологическую обработку украинских детей".

Лондон также обвинил россию во вмешательстве в политику Армении

Отдельно британские власти заявили о попытках россии влиять на внутриполитические процессы в Армении.

Под санкции попали 49 лиц, связанных с российской "Social Design Agency", которую Лондон называет инструментом кремлевских информационных операций.

По данным Британии, эта структура занималась кампаниями по продвижению пророссийских организаций в Армении и попытками влияния на смену власти в стране.

Также британское правительство заявило, что российская структура АНО «Диалог» координировала информационные операции вместе с российскими спецслужбами.

Британия выделит дополнительные средства на возвращение украинских детей

Правительство Великобритании также объявило о выделении дополнительных 1,2 млн фунтов стерлингов на механизмы поиска и возвращения украинских детей, вывезенных в россию или на оккупированные территории.

Средства пойдут на работу механизмов идентификации и розыска детей в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей.

