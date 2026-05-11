$43.850.0551.600.06
ukenru
13:39 • 3800 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
13:09 • 10254 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
12:55 • 7786 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
12:50 • 7346 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
10:05 • 11455 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
09:52 • 18510 просмотра
Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский
11 мая, 06:52 • 18713 просмотра
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 60788 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
10 мая, 09:47 • 94447 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить
Эксклюзив
10 мая, 08:30 • 56380 просмотра
Украину ждут три дождливых дня и незначительное похолодание - синоптики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.8м/с
35%
745мм
Популярные новости
В россии и на оккупированных территориях с начала года упали как минимум 24 российские авиабомбы – Astra11 мая, 04:37 • 14960 просмотра
Китай подтвердил даты саммита Си и Трампа и признал, что встречу переносили из-за войны с Ираном11 мая, 04:48 • 14094 просмотра
Ректор запорожского вуза предстанет перед судом за уклонистскую схему с "аспирантами" на 50 миллионов - ГенпрокурорPhoto11 мая, 06:19 • 18948 просмотра
Украинская авиация под давлением: новая трактовка лизинга от БЭБ противоречит мировой практике09:59 • 14579 просмотра
Допрос эксперта по делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялся: адвокаты обвиняемого затягивают рассмотрение дела11:44 • 10951 просмотра
публикации
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок13:39 • 3812 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo13:09 • 10274 просмотра
Допрос эксперта по делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялся: адвокаты обвиняемого затягивают рассмотрение дела11:44 • 11132 просмотра
Украинская авиация под давлением: новая трактовка лизинга от БЭБ противоречит мировой практике09:59 • 14773 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 60796 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Брюссель
Германия
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн08:42 • 10092 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 25476 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 22796 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 21821 просмотра
ЧМ-2026 по футболу проведет три церемонии открытия с участием звезд9 мая, 18:29 • 20797 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
YouTube
Airbus A330

ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей

Киев • УНН

 • 7786 просмотра

ЕС и Британия ввели санкции против организаторов депортации украинских детей. Правительство Британии также объявило о выделении дополнительных 1,2 млн фунтов стерлингов на механизмы поиска и возвращения украинских детей

ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей

Европейский Союз и Великобритания 11 мая объявили о новых масштабных санкциях против лиц и организаций, причастных к незаконной депортации, принудительному перемещению, милитаризации и идеологической обработке украинских детей. Об этом сообщает Council of the EU и британское правительство, передает УНН.

ЕС ввел санкции против организаторов депортации украинских детей

Совет ЕС принял решение о санкциях против 16 физических лиц и семи организаций, причастных к системной депортации украинских детей в россию и на оккупированные территории.

В Евросоюзе подчеркнули, что россия незаконно депортировала или принудительно переместила почти 20,5 тысяч украинских детей с начала полномасштабной войны.

В санкционном списке оказались структуры, связанные с министерством образования рф, в частности детские центры "Орленок", "Алые паруса" и "Смена". По данным ЕС, они организовывали программы для украинских детей с пророссийской пропагандой, милитарным воспитанием и идеологической обработкой.

Также под санкции попали ДОСААФ в Севастополе, Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб "Патриот" в Крыму.

В ЕС заявили, что эти структуры занимаются "перевоспитанием", милитаризацией детей и формированием лояльности к россии, одновременно уничтожая украинскую национальную идентичность.

Все лица и организации из списка получили замораживание активов, запрет на финансовые операции с гражданами и компаниями ЕС, а также запрет на въезд в страны Евросоюза.

Лондон одновременно ввел санкции против 85 физических и юридических лиц, которых считает причастными как к похищению украинских детей, так и к российским информационным операциям и вмешательству в демократические процессы других стран.

Среди подсанкционных – Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", где украинских детей, по данным Лондона, подвергают военной подготовке и прокремлевской идеологической обработке.

Также санкции ввели против так называемой "министра молодежной политики лнр" Юлии Величко, которую Британия обвиняет в принудительной паспортизации украинских детей и организации программ их идеологической обработки.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила:

"Великобритания не будет стоять в стороне, пока путин пытается распространять ложь и прокремлевские нарративы за рубежом".

Она подчеркнула, что санкции имеют целью разоблачение и остановку попыток россии "уничтожить будущее Украины через отвратительную депортацию и идеологическую обработку украинских детей".

Лондон также обвинил россию во вмешательстве в политику Армении

Отдельно британские власти заявили о попытках россии влиять на внутриполитические процессы в Армении.

Под санкции попали 49 лиц, связанных с российской "Social Design Agency", которую Лондон называет инструментом кремлевских информационных операций.

По данным Британии, эта структура занималась кампаниями по продвижению пророссийских организаций в Армении и попытками влияния на смену власти в стране.

Также британское правительство заявило, что российская структура АНО «Диалог» координировала информационные операции вместе с российскими спецслужбами.

Британия выделит дополнительные средства на возвращение украинских детей

Правительство Великобритании также объявило о выделении дополнительных 1,2 млн фунтов стерлингов на механизмы поиска и возвращения украинских детей, вывезенных в россию или на оккупированные территории.

Средства пойдут на работу механизмов идентификации и розыска детей в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей.

ЕС готовит новый удар по «теневому флоту» путина и российским банкам — Politico11.05.26, 15:22 • 2094 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Армения
Великобритания
Крым
Украина
Севастополь