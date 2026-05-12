Нефть Brent превысила $105 из-за заявлений Трампа о перемирии с Ираном

Киев • УНН

 • 3492 просмотра

Стоимость Brent достигла 105 долларов из-за заявлений Трампа о срыве мира с Ираном. Мировой рынок теряет нефть из-за проблем в Ормузском проливе.

Цены на нефть продолжили рост после того, как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение перспективы прекращения огня с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Нефть марки Brent торговалась около отметки 105 долларов за баррель после скачка на 2,9% накануне. Американская WTI приблизилась к 99 долларам за баррель. Рынки отреагировали на заявление Трампа, который назвал перемирие между США и Ираном находящимся на "массивной системе жизнеобеспечения".

Президент США также раскритиковал последнее мирное предложение Тегерана. По данным Bloomberg, Иран требует снятия части санкций и ослабления морской блокады в обмен на снижение напряженности вокруг Ормузского пролива.

Ормузский пролив остается главным риском

Несмотря на формальное прекращение огня с начала апреля, ситуация в регионе остается нестабильной. Из-за атак на суда и рисков для судоходства поставки нефти и газа через Ормузский пролив существенно осложнились.

Аналитики Bloomberg Economics считают, что полноценного мирного соглашения в ближайшее время не будет. По их прогнозу, США и Иран могут вернуться к взаимным ударам, хотя боевые действия, вероятно, будут носить ограниченный характер.

На фоне роста цен США уже начали новую волну экстренных закупок нефти, пытаясь сдержать подорожание топлива. В то же время Saudi Aramco заявила, что мировой рынок еженедельно теряет около 100 миллионов баррелей нефти из-за проблем с прохождением Ормузского пролива.

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика