путин теряет контроль над россией — The Economist

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Элиты рф отмежевываются от путина из-за провала наступления и потери позиций. Аналитики прогнозируют будущее россии уже без диктатора.

Диктатор РФ Владимир Путин начал терять контроль над ситуацией в войне против Украины. Об этом говорится в материале The Economist, сообщает УНН.

Детали

По оценке СМИ, весеннее наступление российской армии не принесло ожидаемых результатов, а войска РФ впервые с 2024 года начали терять позиции.

Оно наступило не как событие, а как сенсация, которая ощущалась везде одновременно: Владимир Путин завел Россию в тупик, и ни у кого нет плана того, что будет дальше

- указывает издание.

Разговор между Зеленским и путиным не произойдет "как гром среди ясного неба" - Буданов11.05.26, 18:44 • 3718 просмотров

По словам авторов, первым проявлением является изменение языка, который используют высокопоставленные чиновники, губернаторы и бизнесмены: они перестали использовать первое лицо множественного числа, когда говорят о действиях власти в стране.

Еще прошлой весной было "мы" и "наше". Война господина Путина против Украины может быть безрассудной и неудачной, но она была общей. "Мы" были внутри нее, и для всех "нас" было бы лучше, если бы она закончилась быстрее. Теперь они описывают происходящее как "его" историю, а не "нашу". Не наш проект, не нашу повестку дня, не нашу войну

- отмечается в материале.

Авторы подчеркивают, что решения Путина описываются как "странные". При этом "еще более странным является то, что он вообще что-то решает".

Речь идет не только о падении рейтингов одобрения. Будущее больше не обсуждается с точки зрения того, что решит господин Путин, а как нечто, что будет разворачиваться независимо от него — и, возможно, уже без него

- пишет СМИ.

"Это изменение языка не сигнализирует о бунте. Авторитарная система может долго существовать благодаря страху, инерции и репрессиям. Она все еще обладает монополией на насилие, но потеряла монополию на формирование будущего. В прошлом режим, несмотря на всю свою ложь, имел определенный проект, который он мог рекламировать: "восстановление государственности", повторное утверждение себя как "энергетической сверхдержавы". Была даже "модернизация" вплоть до поворота к ультраконсерватизму и войне. Ирония заключается в том, что господин Путин начал войну, чтобы сохранить власть и систему, которую он создал. Сейчас, впервые с начала конфликта, россияне начинают представлять себе будущее без него. Это связано с совпадением четырех факторов", — резюмируют авторы.

Напомним

В Кремле повторили заявление Владимира Путина о том, что война против Украины якобы "приближается к завершению". В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва не демонстрирует намерений прекращать боевые действия и готовит новые атаки.

путин заявил о возможности оснащения ракеты "Орешник" ядерными боеголовками12.05.26, 17:59 • 2352 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира