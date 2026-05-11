Разговор между Зеленским и путиным не произойдет "как гром среди ясного неба" - Буданов

Разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не произойдет внезапно, "как гром среди ясного неба", однако если намеки России на диалог искренни, Украина "также была бы готова". Об этом заявил во время визита в Литву глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН со ссылкой на LRT.

В воскресенье после визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Владимир Зеленский хочет встретиться для переговоров с Владимиром Путиным, ему следует позвонить хозяину кремля. По словам Фицо, таким был ответ Путина на переданное словацким премьером желание Зеленского встретиться с российским лидером в любом формате.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности такого разговора, Буданов пошутил, что межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены, а "такие звонки по мобильному телефону не осуществляются".

По словам главы ОП, "если говорить серьезно, то если российская федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова".

Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями – мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает Президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла - добавил Буданов.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте остается "стабильной", как и российский режим. "Но в этом мире нет ничего вечного", - заявил бывший глава украинской военной разведки.