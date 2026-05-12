путин заявил о возможности оснащения ракеты "Орешник" ядерными боеголовками
Киев • УНН
путин заявил о возможности ядерного оснащения ракеты "Орешник". Работы над комплексами "Посейдон" и "Буревестник" находятся на завершающей стадии.
российский диктатор владимир путин напомнил о возможности оснащения ракеты "Орешник" ядерными боеголовками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Эти слова прозвучали на совещании с российским министерством обороны. Диктатор также заявил, что россия "была вынуждена задуматься об обеспечении своей стратегической безопасности после выхода США из договора по ПРО".
Работы над комплексом "Посейдон" и ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии. "Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире, его мощность более чем в четыре раза превышает мощность любого западного аналога. россия продолжает работу по усовершенствованию ракеты "Кинжал"
Дополнительно
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно новых санкций против российских и иранских компаний и граждан, связанных с обслуживанием военно-промышленного комплекса государства-агрессора.
