12:17 • 6640 просмотра
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Эксклюзив
10:54 • 17100 просмотра
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
12 мая, 08:42 • 13382 просмотра
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
11 мая, 18:27 • 32165 просмотра
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
Эксклюзив
11 мая, 18:00 • 95810 просмотра
“Обновите вашу деятельность и доход”: почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средствPhoto
11 мая, 13:39 • 80163 просмотра
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
11 мая, 13:09 • 96102 просмотра
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у УкраиныVideo
11 мая, 12:55 • 50991 просмотра
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Эксклюзив
11 мая, 12:50 • 30341 просмотра
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
11 мая, 10:05 • 29054 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
УНН Lite
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 17728 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 28339 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 37187 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 33823 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 32418 просмотра
путин заявил о возможности оснащения ракеты "Орешник" ядерными боеголовками

Киев • УНН

 • 160 просмотра

путин заявил о возможности ядерного оснащения ракеты "Орешник". Работы над комплексами "Посейдон" и "Буревестник" находятся на завершающей стадии.

путин заявил о возможности оснащения ракеты "Орешник" ядерными боеголовками

российский диктатор владимир путин напомнил о возможности оснащения ракеты "Орешник" ядерными боеголовками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Эти слова прозвучали на совещании с российским министерством обороны. Диктатор также заявил, что россия "была вынуждена задуматься об обеспечении своей стратегической безопасности после выхода США из договора по ПРО".

Работы над комплексом "Посейдон" и ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии. "Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире, его мощность более чем в четыре раза превышает мощность любого западного аналога. россия продолжает работу по усовершенствованию ракеты "Кинжал"

 - передают слова путина российские "медиа".

Дополнительно

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно новых санкций против российских и иранских компаний и граждан, связанных с обслуживанием военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Украина будет сбивать "орешник" в космосе – эксперт резко оценил громкое заявление о новом оружии13.04.26, 18:59 • 51966 просмотров

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Владимир Путин