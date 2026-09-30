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росіяни атакували Україну 285 дронами, ППО знищила 254 цілі

Київ • УНН

 • 884 перегляди

30 вересня росія атакувала Україну 285 ударними БПЛА, зокрема 174 реактивними. ППО збила або подавила 254 дрони.

росіяни атакували Україну 285 дронами, ППО знищила 254 цілі

Впродовж дня 30 вересня (з 6:30 по 18:30) росіяни атакували Україну 285 ударними БПЛА (174 із них - реактивні), Гербера та дронами інших типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 254 БПЛА (146 із них - реактивні).

Крім того, на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандероль"/"Дань-Т". Станом на 18:30 у повітряному просторі було зафіксовано близько 10-ти ударних безпілотників

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росіяни вперше сьогодні застосували на реактивному БПЛА особливий боєзаряд, який спеціально створено для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

Євген Устименко

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