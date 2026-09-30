росіяни атакували Україну 285 дронами, ППО знищила 254 цілі
Київ • УНН
30 вересня росія атакувала Україну 285 ударними БПЛА, зокрема 174 реактивними. ППО збила або подавила 254 дрони.
Впродовж дня 30 вересня (з 6:30 по 18:30) росіяни атакували Україну 285 ударними БПЛА (174 із них - реактивні), Гербера та дронами інших типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 254 БПЛА (146 із них - реактивні).
Крім того, на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандероль"/"Дань-Т". Станом на 18:30 у повітряному просторі було зафіксовано близько 10-ти ударних безпілотників
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що росіяни вперше сьогодні застосували на реактивному БПЛА особливий боєзаряд, який спеціально створено для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.