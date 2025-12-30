Золото стабилизировалось после резких колебаний на фоне низкой активности торгов - Reuters

$42.220.15
49.650.10
ukenru
04:26 • 6768 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 12746 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 15253 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 23022 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 25564 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 20591 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 22191 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22294 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20327 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23399 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5.2м/с
70%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В больницах Луганщины медицинскую помощь оказывают студенты без подготовки - ЦНС29 декабря, 21:55 • 6808 просмотра
В Украину вернулась очередная группа детей и подростков с оккупированных территорий29 декабря, 22:19 • 4512 просмотра
Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ29 декабря, 23:30 • 10531 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 16961 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto02:26 • 10265 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 36067 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 37057 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 41187 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 157992 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 198802 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 19623 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 32563 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 41635 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 52138 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 157996 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Отопление

Золото стабилизировалось после резких колебаний на фоне низкой активности торгов - Reuters

Киев • УНН

 • 184 просмотра

30 декабря золото подорожало на 1,1% до $4378,29 за унцию, восстановившись после резкого падения. Серебро и платина также выросли после значительных колебаний, тогда как палладий незначительно снизился.

Золото стабилизировалось после резких колебаний на фоне низкой активности торгов - Reuters

Золото подорожало во вторник 30 декабря, восстановившись после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку низкая активность торгов в конце года усилила волатильность, а трейдеры ожидают, что фундаментальные факторы выведут драгоценные металлы на новые максимумы в 2026 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовое золото подорожало на 1,1% до 4378,29 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 4549,71 долларов в пятницу. В понедельник оно упало до самого низкого уровня с 17 декабря, продемонстрировав самое резкое ежедневное падение с 21 октября.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подорожали на 1,1% до 4392,0 долларов за унцию.

Тот факт, что с понедельника мы наблюдаем такое значительное падение... это лишь свидетельствует о значительной волатильности, которая, вероятно, усиливается из-за менее активных торговых условий в связи с праздничным сезоном

- сказал старший аналитик Capital.com Кайл Родда.

Золото продемонстрировало впечатляющий рост в 2025 году, поднявшись на 66%.

Снижение процентных ставок и ожидания дальнейшего смягчения политики США, геополитические конфликты, устойчивый спрос со стороны центральных банков и рост объемов в биржевых фондах способствовали росту цен на золото в этом году.

Трейдеры ожидают как минимум двух снижений ставок в США в следующем году. Активы, не приносящие дохода, обычно хорошо показывают себя в условиях низких процентных ставок.

Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м19.12.25, 11:00 • 66212 просмотров

Спотовое серебро подорожало на 3,7% до 74,85 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 83,62 доллара на предыдущей сессии. В понедельник серебро зафиксировало самое большое дневное падение с 11 августа 2020 года.

С начала года металл подорожал на 154%, значительно опередив золото, благодаря включению в список критически важных минералов США, ограничениям поставок и низким запасам на фоне роста промышленного и инвестиционного спроса.

Спотовая цена на платину выросла на 3,1% до 2174,91 доллара за унцию. В понедельник она зафиксировала самое большое однодневное падение в истории после достижения рекордного максимума в 2478,50 доллара.

Цена на палладий снизилась на 0,2% до 1614,0 доллара за унцию после падения на 16% в понедельник.

Серебро впервые достигло 75 долларов, золото и платина установили рекордные максимумы26.12.25, 11:38 • 3258 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Тренд
Золото
Reuters
Соединённые Штаты