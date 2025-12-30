Золото стабилизировалось после резких колебаний на фоне низкой активности торгов - Reuters
Киев • УНН
30 декабря золото подорожало на 1,1% до $4378,29 за унцию, восстановившись после резкого падения. Серебро и платина также выросли после значительных колебаний, тогда как палладий незначительно снизился.
Золото подорожало во вторник 30 декабря, восстановившись после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку низкая активность торгов в конце года усилила волатильность, а трейдеры ожидают, что фундаментальные факторы выведут драгоценные металлы на новые максимумы в 2026 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Спотовое золото подорожало на 1,1% до 4378,29 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 4549,71 долларов в пятницу. В понедельник оно упало до самого низкого уровня с 17 декабря, продемонстрировав самое резкое ежедневное падение с 21 октября.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подорожали на 1,1% до 4392,0 долларов за унцию.
Тот факт, что с понедельника мы наблюдаем такое значительное падение... это лишь свидетельствует о значительной волатильности, которая, вероятно, усиливается из-за менее активных торговых условий в связи с праздничным сезоном
Золото продемонстрировало впечатляющий рост в 2025 году, поднявшись на 66%.
Снижение процентных ставок и ожидания дальнейшего смягчения политики США, геополитические конфликты, устойчивый спрос со стороны центральных банков и рост объемов в биржевых фондах способствовали росту цен на золото в этом году.
Трейдеры ожидают как минимум двух снижений ставок в США в следующем году. Активы, не приносящие дохода, обычно хорошо показывают себя в условиях низких процентных ставок.
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м19.12.25, 11:00 • 66212 просмотров
Спотовое серебро подорожало на 3,7% до 74,85 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 83,62 доллара на предыдущей сессии. В понедельник серебро зафиксировало самое большое дневное падение с 11 августа 2020 года.
С начала года металл подорожал на 154%, значительно опередив золото, благодаря включению в список критически важных минералов США, ограничениям поставок и низким запасам на фоне роста промышленного и инвестиционного спроса.
Спотовая цена на платину выросла на 3,1% до 2174,91 доллара за унцию. В понедельник она зафиксировала самое большое однодневное падение в истории после достижения рекордного максимума в 2478,50 доллара.
Цена на палладий снизилась на 0,2% до 1614,0 доллара за унцию после падения на 16% в понедельник.
Серебро впервые достигло 75 долларов, золото и платина установили рекордные максимумы26.12.25, 11:38 • 3258 просмотров