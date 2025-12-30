Золото стабилизировалось после резких колебаний на фоне низкой активности торгов - Reuters

Золото подорожало во вторник 30 декабря, восстановившись после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку низкая активность торгов в конце года усилила волатильность, а трейдеры ожидают, что фундаментальные факторы выведут драгоценные металлы на новые максимумы в 2026 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовое золото подорожало на 1,1% до 4378,29 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 4549,71 долларов в пятницу. В понедельник оно упало до самого низкого уровня с 17 декабря, продемонстрировав самое резкое ежедневное падение с 21 октября.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подорожали на 1,1% до 4392,0 долларов за унцию.

Тот факт, что с понедельника мы наблюдаем такое значительное падение... это лишь свидетельствует о значительной волатильности, которая, вероятно, усиливается из-за менее активных торговых условий в связи с праздничным сезоном - сказал старший аналитик Capital.com Кайл Родда.

Золото продемонстрировало впечатляющий рост в 2025 году, поднявшись на 66%.

Снижение процентных ставок и ожидания дальнейшего смягчения политики США, геополитические конфликты, устойчивый спрос со стороны центральных банков и рост объемов в биржевых фондах способствовали росту цен на золото в этом году.

Трейдеры ожидают как минимум двух снижений ставок в США в следующем году. Активы, не приносящие дохода, обычно хорошо показывают себя в условиях низких процентных ставок.

Спотовое серебро подорожало на 3,7% до 74,85 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 83,62 доллара на предыдущей сессии. В понедельник серебро зафиксировало самое большое дневное падение с 11 августа 2020 года.

С начала года металл подорожал на 154%, значительно опередив золото, благодаря включению в список критически важных минералов США, ограничениям поставок и низким запасам на фоне роста промышленного и инвестиционного спроса.

Спотовая цена на платину выросла на 3,1% до 2174,91 доллара за унцию. В понедельник она зафиксировала самое большое однодневное падение в истории после достижения рекордного максимума в 2478,50 доллара.

Цена на палладий снизилась на 0,2% до 1614,0 доллара за унцию после падения на 16% в понедельник.

