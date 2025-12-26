Серебро впервые достигло 75 долларов, золото и платина установили рекордные максимумы

$41.930.22
49.430.26
ukenru
09:23 • 682 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 5918 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 3970 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 9906 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 10303 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 12780 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 22200 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 72151 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 69877 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 84876 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия отказалась от планов увеличить втрое производство СПГ из-за международных санкций - Bloomberg26 декабря, 00:11 • 10726 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД26 декабря, 01:27 • 11722 просмотра
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 3778 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 6914 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 5022 просмотра
публикации
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 5918 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 9906 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 72151 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 74165 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 55062 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юн Сок Ёль
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Южная Корея
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 2030 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 17042 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 21063 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 22081 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 25253 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Холм
The New York Times
Ми-8

Серебро впервые достигло 75 долларов, золото и платина установили рекордные максимумы

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В пятницу серебро впервые достигло 75 долларов, а золото и платина также установили рекордные максимумы. Это произошло на фоне спекулятивных ставок, ожиданий снижения процентных ставок в США и растущей геополитической напряженности.

Серебро впервые достигло 75 долларов, золото и платина установили рекордные максимумы

Серебро в пятницу впервые достигло отметки в 75 долларов, а золото и платина также достигли рекордных максимумов на фоне того, как спекулятивные ставки, ожидания дальнейшего снижения процентных ставок в США и растущая геополитическая напряженность подтолкнули рост цен на драгоценные металлы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото подорожало на 0,8% до 4515,73 доллара за унцию по состоянию на 08:18 GMT (10:18 по Киеву), после достижения ранее рекордного уровня 4530,60 доллара. Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 0,9% до 4545,10 доллара.

Спотовое серебро подскочило на 3,8% до 74,68 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 75,14 доллара.

"С начала декабря рост цен на золото и серебро обусловлен как спекулятивными факторами, так и инерцией рынка. Низкая ликвидность в конце года, ожидания длительного снижения процентных ставок в США, ослабление доллара и обострение геополитических рисков в совокупности подтолкнули драгоценные металлы к новым рекордным максимумам", - заявил Кельвин Вонг, старший аналитик рынка в OANDA.

"В первой половине 2026 года золото может приблизиться к отметке 5000 долларов, а серебро - к 90 долларам", - отметил он.

В этом году золото продемонстрировало сильный рост, зафиксирован наибольший годовой прирост с 1979 года, чему способствовали смягчение политики Федеральной резервной системы США, геополитическая неопределенность, высокий спрос со стороны центральных банков, рост позиций в ETF и дедолларизация, пишет издание.

Тем временем скидки на золото в Индии достигли более чем шестимесячного максимума на фоне того, как рекордные цены ограничили розничные покупки, тогда как скидки в Китае снизились по сравнению с пятилетним пиком на прошлой неделе.

Серебро подорожало на 158% с начала года, опередив золото, подорожавшее почти на 72%, благодаря структурным дефицитам, включению серебра в список критически важных минералов США и высокому промышленному спросу.

Учитывая, что трейдеры закладывают в цены два снижения процентных ставок в США в следующем году, активы, не приносящие дохода, такие как золото, вероятно, останутся хорошо поддерживаемыми в условиях низких процентных ставок, отмечает издание.

На геополитическом фронте США сосредоточены на обеспечении "карантина" для венесуэльской нефти следующие два месяца. В четверг они нанесли удар по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии в связи с атаками на местные христианские общины.

Цены на нефть немного выросли на фоне оценки рынком рисков для поставок26.12.25, 08:30 • 1774 просмотра

Платина на спотовом рынке подорожала на 5,8% до 2349,65 долларов за унцию, достигнув ранее исторического максимума 2448,25 долларов, а палладий поднялся на 7% до 1801,25 долларов после трехлетнего максимума на предыдущей сессии. Все драгоценные металлы демонстрировали рост на этой неделе.

Платина и палладий, широко используемые в автомобильных каталитических нейтрализаторах, резко выросли в цене на фоне дефицита предложения, неопределенности относительно пошлин и переориентации спроса со стороны инвесторов в золото: цены на платину выросли примерно на 160%, а на палладий - более чем на 90% с начала года.

"Цены на платину поддерживаются высоким промышленным спросом, а американские поставщики закрывают позиции на фоне опасений, связанных с санкциями, что помогает поддерживать высокие цены", - сказал Джигар Триведи, старший аналитик-исследователь Reliance Securities в Мумбаи.

Золото впервые пересекло психологическую отметку в 4 500 долларов за унцию, серебро и платина также бьют рекорды - Reuters24.12.25, 10:20 • 2705 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Золото
Федеральная резервная система
Reuters
Венесуэла
Нигерия
Индия
Китай
Соединённые Штаты