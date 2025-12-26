Серебро впервые достигло 75 долларов, золото и платина установили рекордные максимумы

Серебро в пятницу впервые достигло отметки в 75 долларов, а золото и платина также достигли рекордных максимумов на фоне того, как спекулятивные ставки, ожидания дальнейшего снижения процентных ставок в США и растущая геополитическая напряженность подтолкнули рост цен на драгоценные металлы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото подорожало на 0,8% до 4515,73 доллара за унцию по состоянию на 08:18 GMT (10:18 по Киеву), после достижения ранее рекордного уровня 4530,60 доллара. Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 0,9% до 4545,10 доллара.

Спотовое серебро подскочило на 3,8% до 74,68 доллара за унцию после достижения исторического максимума в 75,14 доллара.

"С начала декабря рост цен на золото и серебро обусловлен как спекулятивными факторами, так и инерцией рынка. Низкая ликвидность в конце года, ожидания длительного снижения процентных ставок в США, ослабление доллара и обострение геополитических рисков в совокупности подтолкнули драгоценные металлы к новым рекордным максимумам", - заявил Кельвин Вонг, старший аналитик рынка в OANDA.

"В первой половине 2026 года золото может приблизиться к отметке 5000 долларов, а серебро - к 90 долларам", - отметил он.

В этом году золото продемонстрировало сильный рост, зафиксирован наибольший годовой прирост с 1979 года, чему способствовали смягчение политики Федеральной резервной системы США, геополитическая неопределенность, высокий спрос со стороны центральных банков, рост позиций в ETF и дедолларизация, пишет издание.

Тем временем скидки на золото в Индии достигли более чем шестимесячного максимума на фоне того, как рекордные цены ограничили розничные покупки, тогда как скидки в Китае снизились по сравнению с пятилетним пиком на прошлой неделе.

Серебро подорожало на 158% с начала года, опередив золото, подорожавшее почти на 72%, благодаря структурным дефицитам, включению серебра в список критически важных минералов США и высокому промышленному спросу.

Учитывая, что трейдеры закладывают в цены два снижения процентных ставок в США в следующем году, активы, не приносящие дохода, такие как золото, вероятно, останутся хорошо поддерживаемыми в условиях низких процентных ставок, отмечает издание.

На геополитическом фронте США сосредоточены на обеспечении "карантина" для венесуэльской нефти следующие два месяца. В четверг они нанесли удар по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии в связи с атаками на местные христианские общины.

Цены на нефть немного выросли на фоне оценки рынком рисков для поставок

Платина на спотовом рынке подорожала на 5,8% до 2349,65 долларов за унцию, достигнув ранее исторического максимума 2448,25 долларов, а палладий поднялся на 7% до 1801,25 долларов после трехлетнего максимума на предыдущей сессии. Все драгоценные металлы демонстрировали рост на этой неделе.

Платина и палладий, широко используемые в автомобильных каталитических нейтрализаторах, резко выросли в цене на фоне дефицита предложения, неопределенности относительно пошлин и переориентации спроса со стороны инвесторов в золото: цены на платину выросли примерно на 160%, а на палладий - более чем на 90% с начала года.

"Цены на платину поддерживаются высоким промышленным спросом, а американские поставщики закрывают позиции на фоне опасений, связанных с санкциями, что помогает поддерживать высокие цены", - сказал Джигар Триведи, старший аналитик-исследователь Reliance Securities в Мумбаи.

Золото впервые пересекло психологическую отметку в 4 500 долларов за унцию, серебро и платина также бьют рекорды - Reuters