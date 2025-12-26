Цены на нефть немного выросли на фоне оценки рынком рисков для поставок

$42.150.05
49.680.05
ukenru
06:47 • 274 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 1564 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 16481 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 60512 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 62334 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 77114 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 38528 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 27977 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21082 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 68211 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
89%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек25 декабря, 21:22 • 5398 просмотра
Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС25 декабря, 21:59 • 6948 просмотра
Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg25 декабря, 23:00 • 7122 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 7572 просмотра
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД01:27 • 4226 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 60513 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 68211 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 49912 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 84329 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 68359 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Музыкант
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Чернигов
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 14855 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 18622 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 19681 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 22493 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 28796 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс
Дипломатка

Цены на нефть немного выросли на фоне оценки рынком рисков для поставок

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как США усилили экономическое давление на поставки венесуэльской нефти и нанесли авиаудары по боевикам в Нигерии. Фьючерсы на Brent выросли до $62,30, а WTI — до $58,41, на фоне низкой активности рынка из-за рождественских праздников и ожидания годового снижения цен.

Цены на нефть немного выросли на фоне оценки рынком рисков для поставок

Цены на нефть немного выросли в пятницу после того, как США усилили экономическое давление на поставки венесуэльской нефти и нанесли авиаудары по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии по просьбе правительства в Абудже, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов, или на 0,1%, до 62,30 доллара за баррель в 04:56 по Гринвичу (06:56 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожала на 6 центов до $58,41.

И Венесуэла, и Нигерия являются крупными производителями нефти. Хотя нигерийские нефтяные месторождения преимущественно расположены на юге страны, авиаудары усилили геополитические риски.

Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26.12.25, 04:02 • 3068 просмотров

Белый дом приказал своим вооруженным силам сосредоточиться на "карантине" венесуэльской нефти как минимум на следующие два месяца, что указывает на то, что Вашингтон сейчас больше заинтересован в использовании экономических, а не военных средств для давления на Каракас.

Блокада США препятствует экспорту венесуэльской нефти в Китай - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 7356 просмотров

"Из-за закрытия предприятий на рождественские праздники активность на рынке в конце года оставалась относительно низкой, - сказал Тонг Чуан, аналитик Galaxy Futures. - Основным фактором, влияющим на цены на нефть, стали перебои в поставках".

Тем не менее, цены на нефть направляются к самому резкому годовому снижению с 2020 года, на фоне того, как инвесторы оценивают экономический рост США и риск перебоев в поставках, в частности в Венесуэле.

Цены на нефть марок Brent и WTI, как ожидается, упадут примерно на 16% и 18% соответственно в этом году, что станет самым резким падением с тех пор, как пандемия COVID-19 ударила по спросу на нефть, на фоне того, как ожидается, что в следующем году предложение превысит спрос.

Поставки нефти из Казахстана по Каспийскому трубопроводу, по сообщениям двух источников на рынке, в декабре сократятся на треть, достигнув самого низкого уровня с октября 2024 года, после того, как беспилотник повредил объекты на главном экспортном терминале КТК, сообщили в среду два источника на рынке.

Администрация энергетической информации США должна опубликовать официальные данные о запасах в понедельник, позже обычного из-за рождественских праздников. Эти данные должны дать представление о спросе в крупнейшем в мире потребителе нефти.

Крупнейший индийский импортер возобновляет закупку российской нефти - Bloomberg24.12.25, 17:48 • 3184 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Нефть марки Brent
Reuters
Венесуэла
Нигерия
Соединённые Штаты
Казахстан