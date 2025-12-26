Цены на нефть немного выросли на фоне оценки рынком рисков для поставок

Цены на нефть немного выросли в пятницу после того, как США усилили экономическое давление на поставки венесуэльской нефти и нанесли авиаудары по боевикам "Исламского государства" на северо-западе Нигерии по просьбе правительства в Абудже, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов, или на 0,1%, до 62,30 доллара за баррель в 04:56 по Гринвичу (06:56 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожала на 6 центов до $58,41.

И Венесуэла, и Нигерия являются крупными производителями нефти. Хотя нигерийские нефтяные месторождения преимущественно расположены на юге страны, авиаудары усилили геополитические риски.

Белый дом приказал своим вооруженным силам сосредоточиться на "карантине" венесуэльской нефти как минимум на следующие два месяца, что указывает на то, что Вашингтон сейчас больше заинтересован в использовании экономических, а не военных средств для давления на Каракас.

"Из-за закрытия предприятий на рождественские праздники активность на рынке в конце года оставалась относительно низкой, - сказал Тонг Чуан, аналитик Galaxy Futures. - Основным фактором, влияющим на цены на нефть, стали перебои в поставках".

Тем не менее, цены на нефть направляются к самому резкому годовому снижению с 2020 года, на фоне того, как инвесторы оценивают экономический рост США и риск перебоев в поставках, в частности в Венесуэле.

Цены на нефть марок Brent и WTI, как ожидается, упадут примерно на 16% и 18% соответственно в этом году, что станет самым резким падением с тех пор, как пандемия COVID-19 ударила по спросу на нефть, на фоне того, как ожидается, что в следующем году предложение превысит спрос.

Поставки нефти из Казахстана по Каспийскому трубопроводу, по сообщениям двух источников на рынке, в декабре сократятся на треть, достигнув самого низкого уровня с октября 2024 года, после того, как беспилотник повредил объекты на главном экспортном терминале КТК, сообщили в среду два источника на рынке.

Администрация энергетической информации США должна опубликовать официальные данные о запасах в понедельник, позже обычного из-за рождественских праздников. Эти данные должны дать представление о спросе в крупнейшем в мире потребителе нефти.

