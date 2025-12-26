Ціни на нафту трохи зросли на тлі оцінки ринком ризиків для постачання
Київ • УНН
Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як США посилили економічний тиск на постачання венесуельської нафти та завдали авіаударів по бойовиках у Нігерії. Ф'ючерси на Brent зросли до $62,30, а WTI — до $58,41, на тлі низької активності ринку через різдвяні свята та очікування річного зниження цін.
Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю після того, як США посилили економічний тиск на постачання венесуельської нафти і завдали авіаударів по бойовиках "Ісламської держави" на північному заході Нігерії на прохання уряду в Абуджі, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів, або на 0,1%, до 62,30 долара за барель о 04:56 за Гринвічем (06:56 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) також подорожчала на 6 центів до $58,41.
І Венесуела, і Нігерія є великими виробниками нафти. Хоча нігерійські нафтові родовища переважно розташовані на півдні країни, авіаудари посилили геополітичні ризики.
Білий дім наказав своїм збройним силам зосередитися на "карантині" венесуельської нафти як мінімум на наступні два місяці, що вказує на те, що Вашингтон зараз більше зацікавлений у використанні економічних, а не військових засобів для тиску на Каракас.
"Через закриття підприємств на різдвяні свята активність на ринку наприкінці року залишалася відносно низькою, - сказав Тонг Чуан, аналітик Galaxy Futures. - Основним чинником, що впливає на ціни на нафту, стали перебої у постачанні".
Тим не менш, ціни на нафту, прямують до найстрімкішого річного зниження з 2020 року, на тлі того, як інвестори оцінюють економічне зростання США та ризик перебоїв у постачанні, зокрема у Венесуелі.
Ціни на нафту марок Brent і WTI, як очікується, впадуть приблизно на 16% і 18% відповідно цього року, що стане найбільш різким падінням з того часу, як пандемія COVID-19 вдарила по попиту на нафту, на тлі того, як очікується, що наступного року пропозиція перевищить попит.
Постачання нафти з Казахстану Каспійським трубопроводом, за повідомленнями двох джерел на ринку, у грудні скоротяться на третину, досягнувши найнижчого рівня з жовтня 2024 року, після того, як безпілотник пошкодив об'єкти на головному експортному терміналі КПК, повідомили в середу два джерела на ринку.
Адміністрація енергетичної інформації США має опублікувати офіційні дані про запаси у понеділок, пізніше звичайного через різдвяні свята. Ці дані повинні дати уявлення про попит у найбільшому у світі споживачі нафти.
