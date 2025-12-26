Ціни на нафту трохи зросли на тлі оцінки ринком ризиків для постачання

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 грудня, 16:14 • 15967 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 58569 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 60968 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 75546 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 37729 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 27604 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 20848 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 67528 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 83694 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 36042 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
89%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: російські КАБи поранили чотирьох людей25 грудня, 21:22 • 4836 перегляди
Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС25 грудня, 21:59 • 6362 перегляди
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg25 грудня, 23:00 • 5194 перегляди
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34 • 6928 перегляди
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД01:27 • 3712 перегляди
Публікації
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 58570 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 67528 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 49378 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 83695 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 67820 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Чернігів
Реклама
УНН Lite
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 14394 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 18121 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 19207 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 22183 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 28490 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Storm Shadow
The Times
Дипломатка

Ціни на нафту трохи зросли на тлі оцінки ринком ризиків для постачання

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як США посилили економічний тиск на постачання венесуельської нафти та завдали авіаударів по бойовиках у Нігерії. Ф'ючерси на Brent зросли до $62,30, а WTI — до $58,41, на тлі низької активності ринку через різдвяні свята та очікування річного зниження цін.

Ціни на нафту трохи зросли на тлі оцінки ринком ризиків для постачання

Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю після того, як США посилили економічний тиск на постачання венесуельської нафти і завдали авіаударів по бойовиках "Ісламської держави" на північному заході Нігерії на прохання уряду в Абуджі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів, або на 0,1%, до 62,30 долара за барель о 04:56 за Гринвічем (06:56 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) також подорожчала на 6 центів до $58,41.

І Венесуела, і Нігерія є великими виробниками нафти. Хоча нігерійські нафтові родовища переважно розташовані на півдні країни, авіаудари посилили геополітичні ризики.

Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26.12.25, 04:02 • 2916 переглядiв

Білий дім наказав своїм збройним силам зосередитися на "карантині" венесуельської нафти як мінімум на наступні два місяці, що вказує на те, що Вашингтон зараз більше зацікавлений у використанні економічних, а не військових засобів для тиску на Каракас.

Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 5398 переглядiв

"Через закриття підприємств на різдвяні свята активність на ринку наприкінці року залишалася відносно низькою, - сказав Тонг Чуан, аналітик Galaxy Futures. - Основним чинником, що впливає на ціни на нафту, стали перебої у постачанні".

Тим не менш, ціни на нафту, прямують до найстрімкішого річного зниження з 2020 року, на тлі того, як інвестори оцінюють економічне зростання США та ризик перебоїв у постачанні, зокрема у Венесуелі.

Ціни на нафту марок Brent і WTI, як очікується, впадуть приблизно на 16% і 18% відповідно цього року, що стане найбільш різким падінням з того часу, як пандемія COVID-19 вдарила по попиту на нафту, на тлі того, як очікується, що наступного року пропозиція перевищить попит.

Постачання нафти з Казахстану Каспійським трубопроводом, за повідомленнями двох джерел на ринку, у грудні скоротяться на третину, досягнувши найнижчого рівня з жовтня 2024 року, після того, як безпілотник пошкодив об'єкти на головному експортному терміналі КПК, повідомили в середу два джерела на ринку.

Адміністрація енергетичної інформації США має опублікувати офіційні дані про запаси у понеділок, пізніше звичайного через різдвяні свята. Ці дані повинні дати уявлення про попит у найбільшому у світі споживачі нафти.

Найбільший індійський імпортер відновлює закупівлю російської нафти - Bloomberg24.12.25, 17:48 • 3180 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Brent
Reuters
Венесуела
Нігерія
Сполучені Штати Америки
Казахстан