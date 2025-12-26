Срібло вперше досягло 75 доларів, золото та платина встановили рекордні максимуми

Срібло у п'ятницю вперше досягло позначки в 75 доларів, а золото і платина також досягли рекордних максимумів, на тлі того, як спекулятивні ставки, очікування подальшого зниження відсоткових ставок у США та зростаюча геополітична напруженість підштовхнули зростання цін на дорогоцінні метали, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотове золото подорожчало на 0,8% до 4515,73 долара за унцію станом на 08:18 GMT (10:18 за Києвом), після досягнення раніше рекордного рівня 4530,60 долара. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у лютому зросли на 0,9% до 4545,10 долара.

Спотове срібло підскочило на 3,8% до 74,68 долара за унцію після досягнення історичного максимуму в 75,14 долара.

"З початку грудня зростання цін на золото та срібло зумовлене як спекулятивними факторами, так і інерцією ринку. Низька ліквідність наприкінці року, очікування тривалого зниження відсоткових ставок у США, ослаблення долара та загострення геополітичних ризиків у сукупності підштовхнули дорогоцінні метали до нових рекордних максимумів", - заявив Кельвін Вонг, старший аналітик ринку в OANDA.

"У першій половині 2026 року золото може наблизитися до позначки 5000 доларів, а срібло - до 90 доларів", - зазначив він.

Цього року золото продемонструвало сильне зростання, зафіксовано найбільший річний приріст з 1979 року, чому сприяли пом'якшення політики Федеральної резервної системи США, геополітична невизначеність, високий попит з боку центральних банків, зростання позицій в ETF і дедоларизація, пише видання.

Тим часом знижки на золото в Індії досягли більш ніж шестимісячного максимуму, на тлі того, як рекордні ціни обмежили роздрібні покупки, тоді як знижки в Китаї знизилися порівняно з п'ятирічним піком минулого тижня.

Срібло подорожчало на 158% з початку року, випередивши золото, що подорожчало майже на 72%, завдяки структурним дефіцитам, включенню срібла до списку критично важливих мінералів США та високого промислового попиту.

Враховуючи, що трейдери закладають у ціни два зниження процентних ставок у США наступного року, активи, які не приносять доходу, такі як золото, імовірно, залишаться добре підтримуваними в умовах низьких процентних ставок, зазначає видання.

На геополітичному фронті США зосереджено на забезпеченні "карантину" для венесуельської нафти наступні два місяці. У четвер вони завдали удару по бойовиках "Ісламської держави" на північному заході Нігерії у зв'язку з атаками на місцеві християнські громади.

Ціни на нафту трохи зросли на тлі оцінки ринком ризиків для постачання

Платина на спотовому ринку подорожчала на 5,8% до 2349,65 доларів за унцію, досягнувши раніше історичного максимуму 2448,25 доларів, а паладій піднявся на 7% до 1801,25 доларів після трирічного максимуму на попередній сесії. Усі дорогоцінні метали демонстрували зростання цього тижня.

Платина і паладій, що широко використовуються в автомобільних каталітичних нейтралізаторах, різко зросли в ціні на тлі дефіциту пропозиції, невизначеності щодо миту та переорієнтації попиту з боку інвесторів у золото: ціни на платину зросли приблизно на 160%, а на паладій - більш ніж на 90% з початку року.

"Ціни на платину підтримуються високим промисловим попитом, а американські постачальники закривають позиції на тлі побоювань, пов'язаних із санкціями, що допомагає підтримувати високі ціни", - сказав Джигар Тріведі, старший аналітик-дослідник Reliance Securities у Мумбаї.

