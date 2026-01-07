Украинец Котовский завоевал золото на Кубке мира по лыжной акробатике с коронным прыжком

Украинец Дмитрий Котовский завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Лак-Бопорте, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Лыжный акробат Дмитрий Котовский – триумфатор этапа Кубка мира в Лак-Бопор. Канадский Лак-Бопор стал "золотым" для украинского фристайлиста Дмитрия Котовского, который в финале "приземлил" самый сложный прыжок в лыжной акробатике – "Ураган" - сообщили в НОК Украины.

Как отмечается, путь к победе был уверенным: Дмитрий выиграл квалификацию с лучшим результатом, а затем с третьей позиции пробился в суперфинал. В борьбе за награды лыжный акробат исполнил свой коронный сверхсложный прыжок – "Ураган" (тройное сальто с пятью винтами – "фул-трипл фул-фул"). Идеальное приземление и высокая оценка в 131.56 балла принесли украинцу безоговорочную победу.

Благодаря этой золотой медали Дмитрий Котовский возглавил общий зачет Кубка мира.

Дополнение

Для Дмитрия это третья победа на этапах Кубка мира и первая с 2023 года. В целом для украинца это девятая награда в рамках Кубка мира и седьмая – личная.

Отмечается, что это уже второе "золото" для украинской мужской сборной по лыжной акробатике в этом сезоне после успеха Александра Окипнюка на первом этапе в финской Руке.