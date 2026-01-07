Украинец Котовский завоевал золото на Кубке мира по лыжной акробатике с коронным прыжком
Киев • УНН
Дмитрий Котовский выиграл третий этап Кубка мира по лыжной акробатике в Лак-Бопорте, выполнив прыжок "Ураган". Эта победа позволила ему возглавить общий зачет Кубка мира.
Украинец Дмитрий Котовский завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Лак-Бопорте, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Лыжный акробат Дмитрий Котовский – триумфатор этапа Кубка мира в Лак-Бопор. Канадский Лак-Бопор стал "золотым" для украинского фристайлиста Дмитрия Котовского, который в финале "приземлил" самый сложный прыжок в лыжной акробатике – "Ураган"
Как отмечается, путь к победе был уверенным: Дмитрий выиграл квалификацию с лучшим результатом, а затем с третьей позиции пробился в суперфинал. В борьбе за награды лыжный акробат исполнил свой коронный сверхсложный прыжок – "Ураган" (тройное сальто с пятью винтами – "фул-трипл фул-фул"). Идеальное приземление и высокая оценка в 131.56 балла принесли украинцу безоговорочную победу.
Благодаря этой золотой медали Дмитрий Котовский возглавил общий зачет Кубка мира.
Дополнение
Для Дмитрия это третья победа на этапах Кубка мира и первая с 2023 года. В целом для украинца это девятая награда в рамках Кубка мира и седьмая – личная.
Отмечается, что это уже второе "золото" для украинской мужской сборной по лыжной акробатике в этом сезоне после успеха Александра Окипнюка на первом этапе в финской Руке.