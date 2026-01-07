Украинец Котовский завоевал золото на Кубке мира по лыжной акробатике с коронным прыжком

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 января, 19:00 • 17470 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 35594 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 116253 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 184576 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 72329 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 84951 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 65428 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 85629 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 166634 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 65100 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
92%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - ЗеленскийVideo6 января, 22:31 • 11144 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 14439 просмотра
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер7 января, 01:16 • 4854 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони02:57 • 10173 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 15013 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 43455 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 80765 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 166636 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 108864 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 165575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 21441 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 41697 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 85270 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 77573 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 72313 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
The New York Times
9К720 Искандер
Шахед-136

Украинец Котовский завоевал золото на Кубке мира по лыжной акробатике с коронным прыжком

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Дмитрий Котовский выиграл третий этап Кубка мира по лыжной акробатике в Лак-Бопорте, выполнив прыжок "Ураган". Эта победа позволила ему возглавить общий зачет Кубка мира.

Украинец Котовский завоевал золото на Кубке мира по лыжной акробатике с коронным прыжком

Украинец Дмитрий Котовский завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Лак-Бопорте, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Лыжный акробат Дмитрий Котовский – триумфатор этапа Кубка мира в Лак-Бопор. Канадский Лак-Бопор стал "золотым" для украинского фристайлиста Дмитрия Котовского, который в финале "приземлил" самый сложный прыжок в лыжной акробатике – "Ураган"

- сообщили в НОК Украины.

Как отмечается, путь к победе был уверенным: Дмитрий выиграл квалификацию с лучшим результатом, а затем с третьей позиции пробился в суперфинал. В борьбе за награды лыжный акробат исполнил свой коронный сверхсложный прыжок – "Ураган" (тройное сальто с пятью винтами – "фул-трипл фул-фул"). Идеальное приземление и высокая оценка в 131.56 балла принесли украинцу безоговорочную победу.

Благодаря этой золотой медали Дмитрий Котовский возглавил общий зачет Кубка мира.

Дополнение

Для Дмитрия это третья победа на этапах Кубка мира и первая с 2023 года. В целом для украинца это девятая награда в рамках Кубка мира и седьмая – личная.

Отмечается, что это уже второе "золото" для украинской мужской сборной по лыжной акробатике в этом сезоне после успеха Александра Окипнюка на первом этапе в финской Руке.

Юлия Шрамко

Спорт
Золото
Украина