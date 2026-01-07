$42.560.14
6 січня, 19:00 • 16991 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 34666 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 114159 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 181326 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 71549 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 84436 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 65091 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85446 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 165875 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64944 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Українець Котовський здобув золото на Кубку світу з лижної акробатики з коронним стрибком

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Дмитро Котовський виграв третій етап Кубка світу з лижної акробатики у Лак-Бопорті, виконавши стрибок "Ураган". Ця перемога дозволила йому очолити загальний залік Кубка світу.

Українець Котовський здобув золото на Кубку світу з лижної акробатики з коронним стрибком

Українець Дмитро Котовський здобув золото на третьому етапі Кубка світу з лижної акробатики у Лак-Бопорті, повідомили у НОК України, пише УНН.

Лижний акробат Дмитро Котовський - тріумфатор етапу Кубка світу в Лак-Бопор. Канадський Лак-Бопор став "золотим" для українського фристайліста Дмитра Котовського, який у фіналі "приземлив" найскладніший стрибок у лижній акробатиці - "Ураган"

- повідомили в НОК України.

Як зазначається, шлях до перемоги був впевненим: Дмитро виграв кваліфікацію з найкращим результатом, а згодом з третьої позиції пробився до суперфіналу. У боротьбі за нагороди лижний акробат виконав свій коронний надскладний стрибок - "Ураган" (потрійне сальто з п'ятьма гвинтами - "фул-тріпл фул-фул"). Ідеальне приземлення та висока оцінка у 131.56 бала принесли українцеві беззаперечну перемогу.

Завдяки цій золотій медалі Дмитро Котовський очолив загальний залік Кубка світу.

Доповнення

Для Дмитра це третя перемога на етапах Кубка світу і перша з 2023 року. Загалом для українця це дев'ята нагорода в межах Кубка світу і сьома - особиста.

Зазначається, що це вже друге "золото" для української чоловічої збірної з лижної акробатики в цьому сезоні після успіху Олександра Окіпнюка на першому етапі в фінській Руці.

Юлія Шрамко

