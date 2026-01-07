Українець Котовський здобув золото на Кубку світу з лижної акробатики з коронним стрибком

Українець Дмитро Котовський здобув золото на третьому етапі Кубка світу з лижної акробатики у Лак-Бопорті, повідомили у НОК України, пише УНН.

Лижний акробат Дмитро Котовський - тріумфатор етапу Кубка світу в Лак-Бопор. Канадський Лак-Бопор став "золотим" для українського фристайліста Дмитра Котовського, який у фіналі "приземлив" найскладніший стрибок у лижній акробатиці - "Ураган" - повідомили в НОК України.

Як зазначається, шлях до перемоги був впевненим: Дмитро виграв кваліфікацію з найкращим результатом, а згодом з третьої позиції пробився до суперфіналу. У боротьбі за нагороди лижний акробат виконав свій коронний надскладний стрибок - "Ураган" (потрійне сальто з п'ятьма гвинтами - "фул-тріпл фул-фул"). Ідеальне приземлення та висока оцінка у 131.56 бала принесли українцеві беззаперечну перемогу.

Завдяки цій золотій медалі Дмитро Котовський очолив загальний залік Кубка світу.

Для Дмитра це третя перемога на етапах Кубка світу і перша з 2023 року. Загалом для українця це дев'ята нагорода в межах Кубка світу і сьома - особиста.

Зазначається, що це вже друге "золото" для української чоловічої збірної з лижної акробатики в цьому сезоні після успіху Олександра Окіпнюка на першому етапі в фінській Руці.