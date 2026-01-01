Нападение на золотоискателей в Перу: трое погибших, семеро пропавших без вести

По меньшей мере три человека погибли и еще семеро пропали без вести после нападения на нелегальных золотодобытчиков в северном Перу в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного мэра, передает УНН.

Детали

Нападение произошло в городе в северном регионе Ла-Либертад, сообщил мэр Патаса Альдо Марино местному телевидению. Полиция сообщила о гибели 13 шахтеров в этом же районе в мае прошлого года, когда преступные группировки стремились расширить свой контроль в этом районе.

"По информации, полученной мной от полиции, три человека погибли у входа в шахту, и семеро пропали без вести", — сказал Марино телеканалу Canal N, добавив, что сообщения от других людей поблизости указывают на то, что число погибших может быть выше.

Полиция не подтвердила нападения, а представители правительства были недоступны для комментариев.

Добавим

Издание отмечает, что Патас стал главным золотодобывающим районом Перу, в основном благодаря мелким кустарным или неформальным шахтам, которые работают по временным правительственным разрешениям, называемым REINFO.

Однако тысячи разрешений используются нелегальными шахтерами, которые, по данным полиции и отраслевых источников, крадут добычу у других шахтеров, сотрудничая с преступными группировками.

В декабре правительство Перу продлило действие разрешений REINFO на один год, это уже пятое подобное продление за десятилетие. В июле из программы было исключено более 50 000 мелких шахтеров, что составляет более половины, оставив чуть более 30 000 для оформления документов.

В 2024 году Перу экспортировала золота на сумму 15,5 миллиарда долларов, что значительно больше, чем 11 миллиардов долларов, зарегистрированных в предыдущем году. По оценкам местной промышленности и финансового надзорного органа страны, около 40% золота имеет нелегальное происхождение.