Напад на золотошукачів у Перу: троє загиблих, семеро зниклих безвісти

Щонайменше троє людей загинули і ще семеро зникли безвісти після нападу на нелегальних золотовидобувачів у північному Перу у новорічну ніч. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевого мера, передає УНН.

Деталі

Напад стався у місті у північному регіоні Ла-Лібертад, повідомив мер Патаса Альдо Маріно місцевому телебаченню. Поліція повідомила про загибель 13 шахтарів у цьому ж районі у травні минулого року, коли злочинні угруповання прагнули розширити свій контроль у цьому районі.

"За інформацією, отриманою мною від поліції, троє людей загинули біля входу в шахту, і семеро зникли безвісти", — сказав Маріно телеканалу Canal N, додавши, що повідомлення від інших людей поблизу вказують на те, що кількість загиблих може бути вищою.

Поліція не підтвердила нападу, а представники уряду були недоступні для коментарів.

Додамо

Видання зауважує, що Патас став головним золотодобувним районом Перу, в основному завдяки дрібним кустарним або неформальним шахтам, які працюють за тимчасовими урядовими дозволами, які називають REINFO.

Проте тисячі дозволів використовуються нелегальними шахтарями, які, за даними поліції та галузевих джерел, крадуть видобуток у інших шахтарів, співпрацюючи зі злочинними угрупованнями.

У грудні уряд Перу продовжив дію дозволів REINFO на один рік, це вже п'яте подібне подовження за десятиліття. У липні із програми було виключено понад 50 000 дрібних шахтарів, що становить понад половину, залишивши трохи більше 30 000 для оформлення документів.

У 2024 році Перу експортувала золота на суму 15,5 мільярда доларів, що значно більше, ніж 11 мільярдів доларів, зареєстрованих у попередньому році. За оцінками місцевої промисловості та фінансового наглядового органу країни, близько 40% золота має нелегальне походження.