13:13 • 3294 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 4846 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 20911 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 65626 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 56531 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 83769 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 92068 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 65271 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 68619 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 64053 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине упростили отчетность по финмониторингу для бизнеса: кого касается

Киев • УНН

 • 712 просмотра

С 1 января 2026 года в Украине вводится новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга, предусматривающий подачу годовой отчетности исключительно онлайн. Это упрощает отчетность для бизнеса и продлевает сроки ее подачи.

В Украине упростили отчетность по финмониторингу для бизнеса: кого касается

С 1 января 2026 года в Украине введен новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга: годовая отчетность будет подаваться исключительно онлайн, а сроки ее подачи продлены. Это значительно упрощает отчетность по финансовому мониторингу для бизнеса, сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, такие изменения являются частью последовательной политики Минфина по цифровизации государственных услуг, уменьшению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных.

Что меняется для бизнеса

1. Полный отказ от бумаги и Word-файлов

Годовая административная отчетность (форма № 2-финмон) переходит в цифровой формат. Подача осуществляется через специальный раздел на едином веб-портале использования публичных средств.

2. Автоматизация и контроль качества

Новый онлайн-инструмент позволяет:

  • проходить автоматические логические и арифметические проверки данных непосредственно во время заполнения;
    • мгновенно получать подтверждение об успешном принятии отчета;
      • минимизировать риск технических ошибок и штрафных санкций.

        3. Больше времени на подготовку

        Для удобства субъектов мониторинга Минфин продлил сроки отчетности. Теперь у предпринимателей есть больше времени, чтобы обобщить данные после завершения года:

        • до 25 января года, следующего за отчетным - для основного отчета;
          • до 30 января - для исправленного отчета.

            Также Минфин напоминает, что обязанность подачи годовой отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Министерство финансов:

            • организаторов азартных игр (казино, букмекеры, залы автоматов, онлайн-покер, лотереи);
              • аудиторов, бухгалтеров, налоговых консультантов;
                • риелторов;
                  • торговцев искусством, драгоценными камнями и металлами.

                    Напомним

                    За три квартала 2025 года Государственная служба финансового мониторинга получила более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке.

                    Евгений Устименко

