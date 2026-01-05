В Украине упростили отчетность по финмониторингу для бизнеса: кого касается
Киев • УНН
С 1 января 2026 года в Украине вводится новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга, предусматривающий подачу годовой отчетности исключительно онлайн. Это упрощает отчетность для бизнеса и продлевает сроки ее подачи.
Детали
Как отметили в ведомстве, такие изменения являются частью последовательной политики Минфина по цифровизации государственных услуг, уменьшению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных.
Что меняется для бизнеса
1. Полный отказ от бумаги и Word-файлов
Годовая административная отчетность (форма № 2-финмон) переходит в цифровой формат. Подача осуществляется через специальный раздел на едином веб-портале использования публичных средств.
2. Автоматизация и контроль качества
Новый онлайн-инструмент позволяет:
- проходить автоматические логические и арифметические
проверки данных непосредственно во время заполнения;
- мгновенно получать подтверждение об успешном
принятии отчета;
- минимизировать риск технических ошибок и штрафных
санкций.
3. Больше времени на подготовку
Для удобства субъектов мониторинга Минфин продлил сроки отчетности. Теперь у предпринимателей есть больше времени, чтобы обобщить данные после завершения года:
- до 25 января года, следующего за отчетным - для основного отчета;
- до 30 января - для исправленного отчета.
Также Минфин напоминает, что обязанность подачи годовой отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Министерство финансов:
- организаторов азартных игр (казино, букмекеры, залы автоматов, онлайн-покер, лотереи);
- аудиторов, бухгалтеров, налоговых консультантов;
- риелторов;
- торговцев искусством, драгоценными камнями и
металлами.
Напомним
За три квартала 2025 года Государственная служба финансового мониторинга получила более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке.