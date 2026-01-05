В Украине упростили отчетность по финмониторингу для бизнеса: кого касается

С 1 января 2026 года в Украине введен новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга: годовая отчетность будет подаваться исключительно онлайн, а сроки ее подачи продлены. Это значительно упрощает отчетность по финансовому мониторингу для бизнеса, сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, такие изменения являются частью последовательной политики Минфина по цифровизации государственных услуг, уменьшению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных.

Что меняется для бизнеса

1. Полный отказ от бумаги и Word-файлов

Годовая административная отчетность (форма № 2-финмон) переходит в цифровой формат. Подача осуществляется через специальный раздел на едином веб-портале использования публичных средств.

2. Автоматизация и контроль качества

Новый онлайн-инструмент позволяет:

проходить автоматические логические и арифметические проверки данных непосредственно во время заполнения;

мгновенно получать подтверждение об успешном принятии отчета;

минимизировать риск технических ошибок и штрафных санкций.

3. Больше времени на подготовку

Для удобства субъектов мониторинга Минфин продлил сроки отчетности. Теперь у предпринимателей есть больше времени, чтобы обобщить данные после завершения года:

до 25 января года, следующего за отчетным - для основного отчета;

до 30 января - для исправленного отчета.

Также Минфин напоминает, что обязанность подачи годовой отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Министерство финансов:

организаторов азартных игр (казино, букмекеры, залы автоматов, онлайн-покер, лотереи);

аудиторов, бухгалтеров, налоговых консультантов;

риелторов;

торговцев искусством, драгоценными камнями и металлами.

Напомним

За три квартала 2025 года Государственная служба финансового мониторинга получила более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке.