В Україні спростили звітність з фінмоніторингу для бізнесу: кого стосується

Київ • УНН

 • 52 перегляди

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу, що передбачає подання річної звітності виключно онлайн. Це спрощує звітність для бізнесу та подовжує терміни її подання.

В Україні спростили звітність з фінмоніторингу для бізнесу: кого стосується

З 1 січня 2026 року в Україні запровадили новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу: річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено. Це значно спрощує звітність з фінансового моніторингу для бізнесу, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, такі зміни є частиною послідовної політики Мінфіну щодо цифровізації державних послуг, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних.

Що міняється для бізнесу

1. Повна відмова від паперу та Word-файлів

Річна адміністративна звітність (форма № 2-фінмон) переходить у цифровий формат. Подання здійснюється через спеціальний розділ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.

2. Автоматизація та контроль якості

Новий онлайн-інструмент дозволяє:

  • проходити автоматичні логічні та арифметичні перевірки даних безпосередньо під час заповнення;
    • миттєво отримувати підтвердження про успішне прийняття звіту;
      • мінімізувати ризик технічних помилок та штрафних санкцій.

        3. Більше часу на підготовку

        Для зручності суб’єктів моніторингу Мінфін подовжив терміни звітування. Тепер у підприємців є більше часу, щоб узагальнити дані після завершення року:

        • до 25 січня року, що настає за звітним - для основного звіту;
          • до 30 січня - для виправленого звіту.

            Також Мінфін нагадує, що обов'язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Міністерство фінансів:

            • організаторів азартних ігор (казино, букмекери, зали автоматів, онлайн-покер, лотереї);
              • аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів;
                • рієлторів;
                  • торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням та металами.

                    Нагадаємо

                    За три квартали 2025 року Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці.

                    Євген Устименко

                    СуспільствоЕкономікаТехнологіїФінанси
                    Нерухомість
                    Золото
                    Міністерство фінансів України
                    Україна