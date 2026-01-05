В Україні спростили звітність з фінмоніторингу для бізнесу: кого стосується
Київ • УНН
З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу, що передбачає подання річної звітності виключно онлайн. Це спрощує звітність для бізнесу та подовжує терміни її подання.
Деталі
Як зазначили у відомстві, такі зміни є частиною послідовної політики Мінфіну щодо цифровізації державних послуг, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних.
Що міняється для бізнесу
1. Повна відмова від паперу та Word-файлів
Річна адміністративна звітність (форма № 2-фінмон) переходить у цифровий формат. Подання здійснюється через спеціальний розділ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.
2. Автоматизація та контроль якості
Новий онлайн-інструмент дозволяє:
- проходити автоматичні логічні та арифметичні
перевірки даних безпосередньо під час заповнення;
- миттєво отримувати підтвердження про успішне
прийняття звіту;
- мінімізувати ризик технічних помилок та штрафних
санкцій.
3. Більше часу на підготовку
Для зручності суб’єктів моніторингу Мінфін подовжив терміни звітування. Тепер у підприємців є більше часу, щоб узагальнити дані після завершення року:
- до 25 січня року, що настає за звітним - для основного звіту;
- до 30 січня - для виправленого звіту.
Також Мінфін нагадує, що обов'язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Міністерство фінансів:
- організаторів азартних ігор (казино, букмекери, зали автоматів, онлайн-покер, лотереї);
- аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів;
- рієлторів;
- торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням та
металами.
Нагадаємо
За три квартали 2025 року Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці.