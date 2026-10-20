Тренды осени: что носят на улицах Киева в 2026 году

Осенний Киев имеет собственный неповторимый ритм и стиль. Тренды сезона, которые отмечают международные издания вроде Vogue и Who What Wear, в столице Украины адаптируются с учетом практичности, многослойности и качества. Ключевым является то, что скоротечность моды уже не актуальна: сегодня акцент делают на качестве и долговечности одежды. УНН расскажет о главных модных новинках для женщин и мужчин на осень 2026 года, которые еще долго будут в тренде.

Женский гардероб

Женская осенняя мода в Киеве в этом году отходит от чрезмерного расслабленного оверсайза предыдущих сезонов в пользу выверенных силуэтов. Акцент делается на четкой архитектуре одежды, глубоких цветах и благородных фактурах.

Верхняя одежда

Согласно обзорам трендов переходного сезона, главными хитами верхней одежды стали пальто и короткие куртки с высоким воротником-стойкой. Они защищают от холодного ветра без необходимости сразу укутываться в массивные шарфы.

Второй неизменный лидер сезона — традиционная клетка. Пальто и тренчи в британскую клетку или мелкую «гусиную лапку» можно увидеть возле каждого популярного киевского кофейного спота. В тренде также остаются куртки рабочего, worker jackets, из плотного хлопка или вельвета с контрастными воротниками, которые киевлянки смело сочетают с нежными шелковыми платьями, классическими костюмными брюками и даже джинсами.

Низ

Эпоха скинни не ушла в прошлое — она интегрировалась в новые тренды. На улицах доминируют силуэты, которые визуально вытягивают фигуру и добавляют образу динамичности:

Расклешенные джинсы и брюки

Силуэт, который мягко облегает бедра и расширяется от колена книзу, стал главным фаворитом. Длина, которая почти касается земли или закрывает обувь до середины каблука или подошвы, визуально вытягивает силуэт, добавляет роста и делает походку изящнее.

Широкие джинсы из темного необработанного денима

Светло-голубые модели уступили место глубокому, насыщенному индиго и графиту. Плотный деним без искусственных потертостей или дыр выглядит значительно собраннее, дороже и лучше держит форму, что критически важно для осенних многослойных образов.

Костюмные брюки-палаццо со складками у пояса

Широкие брюки с высокой посадкой и глубокими защипами изготавливают из плотной шерсти или костюмного твила. Они красиво обеспечивают свободу движений и легко сочетаются как с объемными свитерами, так и со строгими блейзерами.

Акцентные детали и обувь

Осенний гардероб невозможно представить без аксессуаров, которые собирают весь образ воедино. В этом году популярность приобрели широкие ремни с заметными пряжками, которые носят поверх пальто или удлиненных блейзеров, подчеркивая талию.

Что касается обуви — легкие летние модели уступили место лоферам на толстой подошве, которые носят с плотными носками, а также остроносимым лодочкам для сухих дней.

Мужской гардероб

Мужская мода в Киеве балансирует между удобством городского рабочего стиля и элегантностью смарт-кэжуала. Мужчины все чаще выбирают сложные фактуры — плотный твил, мягкую замшу, качественную шерсть и плотный деним.

Верхняя одежда

Мужская верхняя одежда этого сезона отличается четкой геометрией.

Двубортные шерстяные пальто миди

Прямой или слегка свободный крой, глубокие цвета. Их носят как поверх классических костюмов, так и с расслабленными худи, выпуская капюшон наружу.

Замшевые и кожаные бомберы

Замша орехового цвета или цвета темного шоколада вытесняет спортивные нейлоновые куртки. Она выглядит дорого, но остается практичной для ежедневного передвижения по городу.

Брюки и деним

В мужском сегменте господствуют утилитарность и комфорт. Вместо слишком узких моделей выбирают:

Прямые джинсы из темного денима

Без искусственных потертостей или дыр, минималистичные, долговечные и универсальные.

Вельветовые брюки и модели со складками у пояса

Вельвет в широкий рубчик возвращается в гардеробы как главная фактурная альтернатива обычному хлопку, идеально подходя для прохладных октябрьских дней.

Почему мы носим именно это?

Модные тенденции не возникают на пустом месте. Эксперты индустрии и платформы прогнозирования трендов сходятся во мнении, что современное общество несколько устало от слишком быстрых изменений масс-маркета. Вместо этого на первый план выходит концепция прагматичной роскоши и долговечности.

Согласно аналитике мировых обзоров стиля, в частности материалам платформы Who What Wear, осенний гардероб требует вещей, которые будут служить годами. Отсюда наблюдается высокий спрос на качественный плотный трикотаж, пальто классического кроя, выглядящий дорого деним и акцентные аксессуары, способные полностью изменить настроение базового образа.

Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?