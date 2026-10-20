Тренди осені: що носять на вулицях Києва у 2026 році

Осінній Київ має власний неповторний ритм та стиль. Тренди сезону, які відзначають міжнародні видання на кшталт Vogue та Who What Wear, у столиці України адаптуються через практичність, багатошаровість та якість. Ключовим є те, що швидкоплинність моди вже не актуальна, нині акценти роблять на якості та довготривалості життя одягу. УНН розповість про головні модні новинки для жінок та чоловіків на осінь 2026, що ще довго будуть у тренді.

Жіночий гардероб

Жіноча осіння мода у Києві цього року відходить від надмірного розслабленого оверсайзу попередніх сезонів на користь вивірених силуетів. Акцент робиться на чіткій архітектурі одягу, глибоких кольорах та благородних фактурах.

Верхній одяг

Згідно з оглядами трендів перехідного сезону, головними хітами верхнього одягу стали пальта та короткі куртки з високим коміром-лійкою. Вони захищають від холодного вітру без необхідності одразу кутатися у масивні шарфи.

Другий незмінний лідер сезону - традиційна клітинка. Пальто й тренчі в британську клітинку або дрібну гусячу лапку можна побачити біля кожного популярного київського кавового споту. У тренді також залишаються куртки робітника, worker jackets, із цупкої бавовни чи вельвету з контрастними комірами, які киянки сміливо комбінують із ніжними шовковими сукнями, класичними костюмними брюками і навіть джинсами.

Низи

Епоха скінні не пішла в минуле, вона інтегрувала в нові тренди. На вулицях домінують силуети, які візуально витягують фігуру та додають образу динаміки:

Розкльошені джинси та брюки

Силует, який м'яко облягає стегна і розширюється від коліна донизу, став головним фаворитом. Довжина, що майже торкається землі або покриває взуття до середини каблука чи підошви, візуально витягує силует, додає зросту і робить ходу витонченішою.

Широкі джинси з темного сирого деніму

Світло-блакитні моделі поступилися місцем глибокому, насиченому індиго та графіту. Цупкий денім без штучних потертостей чи дірок виглядає значно зібраніше, дорожче та краще тримає форму, що критично важливо для осінніх багатошарових луків.

Костюмні брюки-палаццо зі складками біля пояса

Широкі штани з високою посадкою та глибокими защіпками виготовляють із щільної вовни чи костюмного твілу. Вони красиво створюють свободу руху та легко комбінуються як з об'ємними светрами, так і зі строгими блейзерами.

Акцентні деталі та взуття

Осінній гардероб неможливо уявити без аксесуарів, які збирають увесь образ докупи. Цього року популярність набула широкі ремені із помітними пряжками, які носять поверх пальто чи подовжених блейзерів, підкреслюючи талію.

Щодо взуття - легкі літні моделі поступилися місцем лоферам на товстій підошві, які носять із щільними шкарпетками, а також гостроносим човникам для сухих днів.

Чоловічий гардероб

Чоловіча мода у Києві балансує між зручністю міського робочого стилю та елегантністю смарт-кежуалу. Чоловіки все частіше обирають складні фактури - цупкий твіл, м'яку замшу, якісну вовну та щільний денім.

Верхній одяг

Чоловічий верхній одяг цього сезону має чітку геометрію.

Двобортні вовняні пальта міді

Прямий або злегка вільний крій, глибокі кольори. Їх носять як поверх класичних костюмів, так і з розслабленими худі, випускаючи капюшон назовні.

Замшеві та шкіряні бомбери

Замша кольору горіха або темного шоколаду витісняє спортивні нейлонові куртки. Вона виглядає дорого, але залишається практичною для щоденного пересування містом.

Штани та денім

У чоловічому сегменті панує утилітарність та комфорт. Замість занадто вузьких моделей обирають:

Прямі джинси із темного деніму

Без штучних потертостей чи дірок, мінімалістичні, довговічні та універсальні.

Вельветові штани та моделі зі складками біля пояса

Вельвет у широкий рубець повертається у гардероби як головна фактурна альтернатива звичайній бавовні, ідеально підходячи для прохолодних жовтневих днів.

Чому ми носимо саме це?

Модні тенденції не виникають на порожньому місці. Експерти індустрії та платформи прогнозування трендів сходяться на думці, що сучасне суспільство дещо втомилося від надто швидкої мінливості мас-маркету. Натомість на перший план виходить концепція прагматичної розкоші та довговічності.

Згідно з аналітикою світових стилістичних оглядів, зокрема матеріалами платформи Who What Wear, осінній гардероб вимагає речей, які слугуватимуть роками. Звідси спостерігається високий попит на якісний важкий трикотаж, пальта класичного крою, дорогий на вигляд денім та акцентні аксесуари, здатні повністю змінити настрій базового луку.

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