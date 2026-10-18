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Не спешите браться за секатор: какие растения категорически не следует обрезать перед зимой

Киев • УНН

 • 22607 просмотра

Мискантус, астильбу и эхинацею рекомендуют оставить до весны, а хосты и пионы обрезать после отмирания листьев. Больные остатки убирают.

Не спешите браться за секатор: какие растения категорически не следует обрезать перед зимой

Готовя клумбы к зиме, садоводы часто срезают все отцветшие растения. Однако часть многолетников лучше зимует со старыми стеблями, а их сухие соцветия украшают сад и обеспечивают птиц кормом. 

УНН рассказывает, что оставить на клумбе до весны, а что — убрать уже сейчас. 

Почему осенняя обрезка нужна не всем многолетникам

Подготовка растения к зиме не заканчивается лишь с завершением цветения.  Пока листья зелёные, они продолжают фотосинтезировать, питательные вещества поступают к корням, корневищам или подземным почкам. Если срезать всю надземную часть слишком рано, многолетник может накопить меньше запасов для весеннего отрастания.

Сухие стебли также задерживают опавшие листья и снег, благодаря чему у основания куста формируется дополнительный защитный слой. В полых побегах также зимуют полезные насекомые.

Мискантус, ковыль, овсяница и пеннисетум: какие злаки оставить на клумбе до весны

Декоративные травы чаще всего выигрывают от весенней, а не осенней обрезки. Высокие куртины мискантуса сохраняют форму даже после высыхания листьев. Их пушистые метёлки покрываются инеем, а стебли задерживают часть снега. Старые стебли опытные садоводы рекомендуют срезать весной до появления новых побегов.

Пеннисетум, известный также как перистощетинник, ценят за мягкие колоски. Многолетние зимостойкие виды целесообразно оставлять на зиму, но важно учитывать сорт: не все пеннисетума способны пережить морозы в открытом грунте Украины. Сами сухие стебли не заменят надлежащей защиты теплолюбивых растений.

С ковылём и овсяницей следует обращаться осторожнее. Некоторые из этих злаков остаются частично зелёными зимой. Их не нужно срезать "под ноль". Весной достаточно вычесать сухие листья, удалить повреждённые части и сохранить живую середину куртины. Особое внимание нужно уделить центру куста. Здесь стоит регулярно следить, чтобы он не загнил из-за чрезмерной влажности.

Астильба и синеголовник: сухие соцветия тоже могут быть украшением

Астильба после цветения не полностью теряет декоративность. Её пушистые соцветия постепенно становятся коричневыми, но способны сохраняться на побегах в холодное время года. Здоровые цветоносы можно срезать в конце зимы или ранней весной.

Синеголовник, или эрингиум, образует плотные колючеватые соцветия, которые хорошо сохраняют форму после высыхания. Они создают выразительные силуэты на зимней клумбе. Их также используют для сухих букетов. Если же побеги полегли, почернели от болезни или угрожают соседним растениям, их лучше убрать.

Лунария и декоративный лук: не спешите выбрасывать семенные коробочки

Лунария, или лунник, известна тонкими округлыми перегородками семенных плодов, которые после высыхания напоминают серебристые монеты. Стебли оставляют на клумбе или срезают для композиций. 

Декоративные луки (аллиумы) после отцветания формируют шаровидные семенные головки. Они украшают сад даже зимой. При отсутствии проблем с самосевом их оставляют до весны. А высохшие листья луковичных, которые уже полностью отмерли, не обязательно оставлять вместе с цветоносами. Их можно спокойно и без проблем удалить. 

Эхинацею и гайлардию можно оставить на семена для птиц

Эхинацея после завершения цветения формирует тёмные выпуклые семенные корзинки. Их семена едят мелкие птицы. Если растение не имеет признаков инфекции, сухие корзинки стоит оставить хотя бы на части побегов для подкормки птиц в зимние морозы. Сами корзинки без особого вреда для растения можно срезать уже с наступлением тепла.   

Гайлардия также образует пушистые семенные головки, которые могут привлекать птиц. Однако есть важный нюанс: некоторые многолетние сорта живут недолго, а продолжительное обильное цветение истощает куст. Чтобы поддержать зимовку, садоводы иногда сокращают количество цветоносов ещё в конце лета. Поэтому они не рекомендуют ни начинающим, ни опытным цветоводам  оставлять все стебли без учёта состояния растения и сорта.

Пионы: дождаться отмирания листьев, но не оставлять их на всю зиму

Особой подготовки к зиме требует пион.  Пока его листья зелёные, они обеспечивают накопление веществ в корневище и формирование запасов для будущего цветения. Поэтому обрезать здоровый куст сразу после цветения или в начале осени не стоит. Однако, когда листья естественным образом пожелтеют и начнут отмирать (особенно после первых заметных заморозков), травянистые пионы можно срезать почти до уровня земли. 

Старые стебли и листья после этого убирают с клумбы, чтобы снизить риск грибковых заболеваний. Также поражённые болезнями остатки цветов не компостируют дома. 

Хосты: обрезать только тогда, когда листья полностью отмерли

Хосты украшают затенённые уголки сада крупными листьями, которые осенью постепенно желтеют. Пока они остаются живыми, спешить с секатором не нужно. Удалять их лучше после первых хороших заморозков, когда они завянут и размякнут. Срезать нужно осторожно, чтобы случайно не повредить почки у основания.

Стоит также обратить внимание, что под остатками хост прячутся слизни и улитки, а влажные остатки способствуют развитию болезней. Чтобы этого не допустить, листья нужно убирать вовремя.  

Как понять, что секатор взяли слишком рано

Самый простой способ — осмотреть нижнюю часть растения. Если стебли упругие, зелёные у основания, а листья хотя бы частично сохраняют здоровый цвет, со сплошной обрезкой лучше повременить. Если же вся надземная часть высохла, побурела и легко ломается, активный сезон, скорее всего, завершился. Однако это не автоматический сигнал срезать всё под корень: здоровые сухие соцветия эхинацеи, астильбы или мискантуса могут спокойно оставаться на клумбе до весны. 

Что обязательно убрать осенью

Не следует откладывать санитарную уборку, если на листьях заметны характерные пятна, налёт, признаки гнили или сильного поражения вредителями. Такие остатки удаляют, а инструменты очищают после работы.

Если самосев нежелателен, семенные головки срезают хотя бы частично.

На тяжёлых влажных почвах особенно важно следить, чтобы у корневой шейки не скапливалась мокрая масса листьев. Мульча может помочь защитить корневую зону от резких перепадов температуры, однако её не следует насыпать плотным слоем непосредственно на почки или в центр куста.

Напомним 

Ранее УНН писал о том, что нужно сделать, чтобы подготовить участок к зиме. 

Александра Василенко

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