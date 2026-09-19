Россияне обстреляли Нововоронцовку, погибла женщина, среди пострадавших 14-летняя девушка
Киев • УНН
Войска РФ обстреляли Нововоронцовку в Херсонской области. Погибла женщина, ещё два человека, в том числе 14-летняя девушка, получили акубаротравмы.
Российские войска 19 сентября обстреляли из артиллерии Нововоронцовку в Херсонской области, в результате чего погибла женщина, ещё два человека пострадали. Среди раненых — 14-летняя девочка, сообщили в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.
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По данным следствия, погибшая во время атаки находилась во дворе.
Также пострадали женщина и её 14-летняя дочь. Они самостоятельно обратились в больницу, где у обеих диагностировали акубаротравмы.
По факту обстрела открыли уголовное производство по делу о военном преступлении, повлекшем гибель человека.
Прокуроры и следователи полиции документируют последствия российской атаки и собирают доказательства.
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