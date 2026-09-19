росіяни обстріляли Нововоронцовку, загинула жінка, серед постраждалих 14-річна дівчина
Київ • УНН
Війська рф обстріляли Нововоронцовку на Херсонщині. Загинула жінка, ще двоє людей, зокрема 14-річна дівчина, зазнали акубаротравм.
російські війська 19 вересня обстріляли з артилерії Нововоронцовку на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей постраждали. Серед поранених – 14-річна дівчина, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, загибла під час атаки перебувала на подвір'ї.
Також постраждали жінка та її 14-річна донька. Вони самостійно звернулися до лікарні, де в обох діагностували акубаротравми.
За фактом обстрілу відкрили кримінальне провадження щодо воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.
Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російської атаки та збирають докази.
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