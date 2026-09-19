На Арабатской стрелке зафиксировали многочисленные очаги пожаров вблизи мест размещения российских военных

Во временно оккупированном Стрелковом на Арабатской стрелке зафиксировали многочисленные очаги пожаров. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съёмки, пишет УНН.

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По данным мониторинговой группы, тепловые аномалии заметили сразу в нескольких местах в районе населённого пункта.

Ранее в этом районе уже сообщалось о поражении объектов, где российские военные размещали личный состав в пансионатах и домах отдыха.

Причины пожаров пока неизвестны

В настоящее время информации о возможных взрывах или ударе по российским военным объектам нет. "Крымский ветер" также ожидает дополнительного подтверждения и подробностей.

Следует учитывать, что спутниковые сервисы фиксируют тепловые аномалии с задержкой, а сами такие данные не позволяют достоверно установить причину возникновения пожара.

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