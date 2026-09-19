На Арабатській стрілці зафіксували численні осередки пожеж поблизу місць розміщення російських військових
Київ • УНН
Супутники зафіксували теплові аномалії біля Стрілкового. Причини пожеж і можливий удар по об’єктах РФ поки не підтверджені.
У тимчасово окупованому Стрілковому на Арабатській стрілці зафіксували численні осередки пожеж. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" із посиланням на дані супутникової зйомки, пише УНН.
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За даними моніторингової групи, теплові аномалії помітили одразу в кількох місцях у районі населеного пункту.
Раніше в цьому районі вже повідомлялося про ураження об'єктів, де російські військові розміщували особовий склад у пансіонатах та будинках відпочинку.
Причини пожеж поки невідомі
Наразі інформації про можливі вибухи або удар по російських військових об'єктах немає. "Кримський вітер" також очікує на додаткове підтвердження та подробиці.
Варто враховувати, що супутникові сервіси фіксують теплові аномалії із затримкою, а самі такі дані не дозволяють достовірно встановити причину виникнення пожежі.
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