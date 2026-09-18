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Сили оборони уразили станцію управління БПЛА "Оріон" на аеродромі "Саки" у Криму

Київ • УНН

 • 3058 перегляди

На аеродромі "Саки" у Криму уражено наземну станцію управління БПЛА "Оріон". Також знищено об’єкти окупантів на Донеччині та Луганщині.

Сили оборони уразили станцію управління БПЛА "Оріон" на аеродромі "Саки" у Криму

17 вересня та в ніч на 18 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів російського агресора. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Зокрема, у районі населеного пункту Новофедорівка на аеродромі Саки в Криму уражено наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами "Оріон" противника.

"Оріон" ("Іноходець") – російський розвідувально-ударний безпілотний комплекс великої тривалості польоту (класу MALE). Здатний перебувати в повітрі до 24 годин, вести оптико-електронну розвідку та цілевказання на висотах до 7,5 км, а також нести кероване авіаційне озброєння (керовані ракети та авіабомби загальною масою до 200–250 кг) для ураження наземних цілей. Ураження наземної станції управління суттєво обмежує застосування цих комплексів окупантами на відповідному оперативному напрямку

- пояснили у Генштабі.

Також, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Крім того, на Луганщині, підтверджено ураження складу боєприпасів противника у районі Довжанська, а також складу матеріально-технічних засобів окупаційних військ у районі Кипучого.

Сили оборони України уразили дві пускові установки ЗРК С-400 на території рф17.09.26, 13:28 • 3380 переглядiв

Ольга Розгон

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