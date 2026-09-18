Силы обороны поразили станцию управления БПЛА "Орион" на аэродроме "Саки" в Крыму

17 сентября и в ночь на 18 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов российского агрессора. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

В частности, в районе населённого пункта Новофёдоровка на аэродроме Саки в Крыму поражена наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами "Орион" противника.

"Орион" ("Иноходец") — российский разведывательно-ударный беспилотный комплекс большой продолжительности полёта (класса MALE). Способен находиться в воздухе до 24 часов, вести оптико-электронную разведку и целеуказание на высотах до 7,5 км, а также нести управляемое авиационное вооружение (управляемые ракеты и авиабомбы общей массой до 200–250 кг) для поражения наземных целей. Поражение наземной станции управления существенно ограничивает применение этих комплексов оккупантами на соответствующем оперативном направлении