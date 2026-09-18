Силы обороны поразили станцию управления БПЛА "Орион" на аэродроме "Саки" в Крыму
Киев • УНН
На аэродроме «Саки» в Крыму поражена наземная станция управления БПЛА «Орион». Также уничтожены объекты оккупантов в Донецкой и Луганской областях.
17 сентября и в ночь на 18 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов российского агрессора. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В частности, в районе населённого пункта Новофёдоровка на аэродроме Саки в Крыму поражена наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами "Орион" противника.
"Орион" ("Иноходец") — российский разведывательно-ударный беспилотный комплекс большой продолжительности полёта (класса MALE). Способен находиться в воздухе до 24 часов, вести оптико-электронную разведку и целеуказание на высотах до 7,5 км, а также нести управляемое авиационное вооружение (управляемые ракеты и авиабомбы общей массой до 200–250 кг) для поражения наземных целей. Поражение наземной станции управления существенно ограничивает применение этих комплексов оккупантами на соответствующем оперативном направлении
Также в районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
Кроме того, в Луганской области подтверждено поражение склада боеприпасов противника в районе Довжанска, а также склада материально-технических средств оккупационных войск в районе Кипучего.
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