Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Во Франции умер бывший премьер Лионель Жоспен. Он был автором 35-часовой рабочей недели

Киев • УНН

 • 1800 просмотра

Во Франции экс-глава социалистов и инициатор 35-часовой рабочей недели скончался в 88 лет. Политик ушел из жизни после продолжительной карьеры и важных реформ.

Во Франции скончался один из ярких политиков страны, бывший премьер-министр Лионель Жоспен. Его сердце перестало биться в 88 лет, что его семья подтвердила сегодня, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Издание отмечает, что Жоспен на протяжении многих лет возглавлял социалистическую партию и занимал пост премьер-министра с 1997 по 2002 год. После поражения на президентских выборах 2002 года он ушел из политики. В первом туре его неожиданно обошел праворадикальный политик Жан-Мари Ле Пен.

Во время своего пребывания в должности Жоспен проводил много реформ. Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в X, что Жоспен был одной из значительных фигур французской политики, отметив его преданность принципам, мужество и стремление к прогрессу.

Глава социалистической партии Оливье Фор назвал его источником вдохновения и примером искренности. Представитель правопопулистского лагеря Марин Ле Пен отметила, что Жоспен был политическим оппонентом, но при этом последовательной и принципиальной фигурой среди левых.

Эммануэль Грегуар стал новым мэром Парижа22.03.26, 23:15 • 6464 просмотра

Основные реформы Жоспена

Жоспен вырос в Париже и окончил Национальную школу администрации (ENA). Его политическим наставником был Франсуа Миттеран. После избрания Миттерана президентом в 1981 году Жоспен возглавил социалистическую партию, а затем занимал пост министра образования.

В 1997 году после досрочных выборов, инициированных президентом Жаком Шираком, победу одержали левые силы, и Жоспен стал премьер-министром в условиях коабитации. В период его работы были реализованы ключевые социальные реформы: введен 35-часовой рабочий день, создана система всеобщего медицинского страхования и институт зарегистрированного партнерства (Pacs). Также применялись субсидированные трудовые контракты для облегчения выхода молодых людей на рынок труда.

В 2002 году Жоспен потерпел поражение на президентских выборах и заявил, что берет на себя ответственность за результат и уходит с политической арены. Позже он поддерживал мэра Парижа Анн Идальго, а также Эмманюэля Макрона.

Антонина Туманова

