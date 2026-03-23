Во Франции умер бывший премьер Лионель Жоспен. Он был автором 35-часовой рабочей недели
Киев • УНН
Во Франции экс-глава социалистов и инициатор 35-часовой рабочей недели скончался в 88 лет. Политик ушел из жизни после продолжительной карьеры и важных реформ.
Во Франции скончался один из ярких политиков страны, бывший премьер-министр Лионель Жоспен. Его сердце перестало биться в 88 лет, что его семья подтвердила сегодня, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Издание отмечает, что Жоспен на протяжении многих лет возглавлял социалистическую партию и занимал пост премьер-министра с 1997 по 2002 год. После поражения на президентских выборах 2002 года он ушел из политики. В первом туре его неожиданно обошел праворадикальный политик Жан-Мари Ле Пен.
Во время своего пребывания в должности Жоспен проводил много реформ. Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в X, что Жоспен был одной из значительных фигур французской политики, отметив его преданность принципам, мужество и стремление к прогрессу.
Глава социалистической партии Оливье Фор назвал его источником вдохновения и примером искренности. Представитель правопопулистского лагеря Марин Ле Пен отметила, что Жоспен был политическим оппонентом, но при этом последовательной и принципиальной фигурой среди левых.
Основные реформы Жоспена
Жоспен вырос в Париже и окончил Национальную школу администрации (ENA). Его политическим наставником был Франсуа Миттеран. После избрания Миттерана президентом в 1981 году Жоспен возглавил социалистическую партию, а затем занимал пост министра образования.
В 1997 году после досрочных выборов, инициированных президентом Жаком Шираком, победу одержали левые силы, и Жоспен стал премьер-министром в условиях коабитации. В период его работы были реализованы ключевые социальные реформы: введен 35-часовой рабочий день, создана система всеобщего медицинского страхования и институт зарегистрированного партнерства (Pacs). Также применялись субсидированные трудовые контракты для облегчения выхода молодых людей на рынок труда.
В 2002 году Жоспен потерпел поражение на президентских выборах и заявил, что берет на себя ответственность за результат и уходит с политической арены. Позже он поддерживал мэра Парижа Анн Идальго, а также Эмманюэля Макрона.